¿Tu WhatsApp dejó de funcionar después de abrir un link? De pronto aparece un aviso que no reconoces y, para colmo, tus contactos comienzan a preguntarte por mensajes que tú nunca enviaste, lamentamos decirte que fuiste víctima de un hackeo.

Si te pasó a ti o conoces a alguien que está pasando por esta situación, no desesperes, porque todavía hay una forma de recuperar el control de la cuenta.

En adn noticias te contamos qué hacer si te hackearon WhatsApp, cómo recuperar tu cuenta y qué puedes hacer para evitar que vuelvan a intentar entrar.

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¿Qué hacer si hackearon mi WhatsApp? ¿Tu WhatsApp dejó de funcionar después de abrir un link? (EThamPhoto/Getty Images)

¿Cómo saber si hackearon mi cuenta de WhatsApp?

Una de las señales más claras aparece cuando WhatsApp cierra tu sesión de repente y te muestra un aviso relacionado con el registro de tu número en otro dispositivo.

También puedes sospechar que alguien tomó el control si tus contactos comienzan a recibir mensajes que tú nunca enviaste o si encuentras un dispositivo que no reconoces dentro de Dispositivos vinculados.

Y aquí hay algo importante, si recibes un código de registro que tú no solicitaste, no se lo compartas a nadie, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advierte que los ciberdelincuentes pueden pedir códigos de verificación mediante engaños para conseguir acceso a cuentas de mensajería.

¿Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada?

Si alguien tomó el control de tu cuenta de WhatsApp, no necesitas desinstalar la aplicación, pues lo primero es abrir la App en tu teléfono e intentar registrar nuevamente tu número de teléfono.

Escribe tu número y solicita el código de registro de seis dígitos que WhatsApp enviará por SMS o mediante una llamada.

Cuando ingreses ese código, tu cuenta volverá a quedar registrada en tu teléfono y la sesión de la persona que estaba utilizando tu número se cerrará.

Aquí viene lo más importante: no compartas ese código con nadie, aunque te digan que es necesario para recuperar tu cuenta.

Ese código es precisamente el que permite registrar tu número en WhatsApp; después de recuperar el acceso, entra a Dispositivos vinculados y revisa si aparece algún equipo que no reconozcas, si encuentras uno, cierra esa sesión.

Si además perdiste o te robaron el celular, primero debes contactar a tu compañía telefónica para bloquear la SIM y solicitar otra con el mismo número, después podrás volver a registrar tu cuenta de WhatsApp en el nuevo dispositivo.

📱En caso de algún intento de fraude o robo de identidad en #WhatsApp, la #SSPC te recomienda seguir los siguientes pasos 👇🏼

☎ ️ Si necesitas reportar, lo puedes hacer al 088. pic.twitter.com/FzfOXxAVex — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 10, 2025

¿Qué pasa si el hacker activó la verificación en dos pasos?

Si al intentar recuperar tu cuenta WhatsApp te pide un PIN de verificación en dos pasos que tú nunca configuraste, es posible que la persona que tomó el control haya activado esta función.

En este caso, sigue estos pasos:

1. Vuelve a registrar tu número

Abre WhatsApp, introduce tu número de teléfono y solicita el código de registro de seis dígitos que recibirás por SMS o llamada.

2. Ingresa el código de seis dígitos

Al introducirlo correctamente, la sesión de la persona que está utilizando tu cuenta se cerrará; sin embargo, si activó la verificación en dos pasos, WhatsApp puede pedirte un PIN que tú no conoces.

3. No intentes adivinar el PIN

Si no configuraste ese PIN, no lo compartas ni intentes obtenerlo de terceros.

4. Espera el periodo de seguridad

WhatsApp señala que, si no conoces el PIN de verificación en dos pasos, puede ser necesario esperar siete días para poder acceder a la cuenta sin ese PIN.

5. Recupera la cuenta y refuerza la seguridad

Una vez que recuperes el acceso, revisa Dispositivos vinculados, cierra las sesiones que no reconozcas y configura tu propia verificación en dos pasos.

¿Qué mensajes pueden llevarte a un hackeo de WhatsApp?

Y aquí viene algo que vale mucho la pena tener en el radar, y es que el robo de una cuenta de WhatsApp puede comenzar mucho antes de que notes que algo está mal.

A veces todo empieza con un SMS o mensaje que parece completamente normal y que te invita a abrir un enlace.

La SSPC ha alertado que los ciberdelincuentes utilizan mensajes, enlaces y solicitudes de códigos de verificación para cometer fraudes y acceder indebidamente a cuentas.

Falsas paqueterías

¿Estás esperando un paquete? Entonces este engaño puede agarrarte desprevenido.

Recibes un mensaje donde te dicen que tu pedido no pudo ser entregado porque necesitan confirmar tu dirección, pagar una pequeña cantidad o validar algunos datos y el mensaje incluye un enlace y parece urgente.

El problema es que ese enlace puede llevarte a una página falsa diseñada para obtener información personal o financiera.

La SSPC incluso ha documentado casos en los que supuestos repartidores piden un código de confirmación enviado al teléfono con el pretexto de entregar un paquete, pero al compartirlo los delincuentes pueden obtener acceso a la cuenta de mensajería.

Así que si llega un mensaje de este tipo, no abras el enlace, mejor revisa directamente tu pedido desde la aplicación o el sitio oficial de la empresa de paquetería y si no pediste nada, solo no hagas caso y NO ABRAS NINGUN LINK.

Alertas falsas de bancos

Otra trampa bastante conocida comienza con un supuesto problema bancario; el mensaje puede decirte que detectaron un movimiento extraño, que tu cuenta fue bloqueada o que necesitas confirmar tus datos para evitar una suspensión, Después viene el enlace.

La página puede parecerse muchísimo a la del banco y pedirte contraseñas, NIP, datos de tarjeta o información de acceso.

CONDUSEF ha alertado sobre este tipo de phishing, en el que mensajes falsos imitan la imagen de instituciones financieras para llevar a los usuarios a sitios fraudulentos.

Si recibes una alerta así, no entres desde el enlace del mensaje, abre directamente la aplicación oficial de tu banco o escribe por tu cuenta la dirección de su sitio web.

Premios y empleos que parecen demasiado buenos

“Ganaste un premio”, “fuiste seleccionado para trabajar desde casa” o “puedes ganar dinero fácilmente”, suena bonito, pero justo ahí puede estar el gancho.

Los mensajes fraudulentos pueden utilizar promociones falsas, ofertas demasiado atractivas o supuestas oportunidades laborales para llevarte a páginas que buscan obtener información personal o financiera.

La recomendación es sencilla: antes de hacer clic o entregar datos, verifica que la oferta exista directamente en los canales oficiales de la empresa.

¿Cómo proteger mi WhatsApp después de recuperar la cuenta?

Una vez que recuperes tu WhatsApp, no cierres el tema y ya, pues todavía falta revisar que nadie más tenga acceso.

Entra a Dispositivos vinculados y revisa todos los equipos que aparecen en la cuenta; si encuentras alguno que no reconoces, cierra esa sesión.

También puedes activar la verificación en dos pasos, que añade un PIN de seguridad a tu cuenta.

La SSPC recomienda utilizar esta función y mantener actualizadas las aplicaciones como parte de las medidas para reducir el riesgo de fraude.

Y, por favor, guarda ese PIN para ti, no se lo compartas a nadie.

¿Alguna vez te llegó un código que tú no pediste o un mensaje para “verificar” tu cuenta? Cuéntanos qué pasó, porque ese pequeño detalle podría ser la señal de que alguien estaba intentando entrar.

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