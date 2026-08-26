Xbox cambia las reglas: Ya podrás convertir tus juegos físicos en digitales; así podrás salvar tus videojuegos

Microsoft acaba de anunciar una de las funicones más esperadas por la comunidad “gammer” del Xbox: la posibilidad de convertir ciertos juegos físicos en licencias digitales, una medida que no solo facilitaría jugar sin la necesidad del disco, sino que también podría marcar un antes y un después en la preservación de vieojuegos.

La nueva herramienta comenzará a implementarse como parte del programa Xbox Insiders, donde los usuarios podrán vincular determinados juegos físicos a su cuenta para acceder a una versión digital compatible, siempre bajo las condiciones establecidas por Microsoft.

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Your physical game library is more than a collection of discs. It holds years of memories and stories worth preserving. Starting next week, XBOX Insiders can unlock a digital entitlement for supported physical games. We’ll start with thousands of titles and add more as we can. pic.twitter.com/XATsa8sjBt — ASHA (@asha_shar) August 26, 2026





¿Cómo funcionará la conversión de juegos físicos a digitales?

La función permitirá que algunos juegos en formato físico puedan asociarse a la cuenta del jugador y convertirse en una licencia digital permanente, sin depender del disco para iniciar el juego.

Microsoft aún no ha confirmado el catálogo completo ni si todos los títulos serán compatibles, pero el objetivo es ofrecer una transición gradual mientras prueba el sistema con los usuarios del programa Insider.

Esta iniciativa representa un importante cambio para quienes durante años han construido una colección de videojuegos en formato físico.

Get more out of your game discs.



We're rolling out a new feature starting with XBOX Insiders next week that will allow many of your discs to get the benefits of digital. Wherever you play, your physical library now goes with you.



Learn more here: https://t.co/bzvd11t6cK pic.twitter.com/n2ubVnvfiy — XBOX (@XBOX) August 26, 2026









¿Por qué esta nueva función es importante para la preservación de videojuegos?

Uno de los mayores problemas de la industria es que muchos videojuegos dejan de ser accesibles cuando las consolas envejecen o los discos se deterioran. Ahora, al convertir una copia física en una licencia digital, aumenta la posibilidad de que esos títulos puedan seguir utilizándose en futuras generaciones de hardware mediante una especia de retrocompatibilidad.

Especialistas y comunidades dedicadas a la conservación de videojuegos llevan años impulsando soluciones que permitan proteger el patrimonio digital sin depender exclusivamente del soporte físico.

¿Cuándo estará disponible la conversión de juegos físicos a digitales?

Por ahora, la función se encuentra en una fase de pruebas dentro del programa Xbox Insiders, por lo que su lanzamiento general dependerá de los resultados obtenidos durante ese periodo. Aunque todavía existen preguntas acerca de qué juegos serán co patibles y de cómo funcionará el proceso definitivo, el anuncio abre una puerta que muhcos jugadores llevan años esperando.

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