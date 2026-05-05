Liverpool remata el Samsung Galaxy S25 con 44% de descuento: pantalla Dynamic AMOLED de 6.2 pulgadas

Liverpool aplicó uno de los descuentos más fuertes registrados para el flagship compacto de Samsung en lo que va de 2026. El Samsung Galaxy S25 bajó de $25,698 a $14,399 pesos, un ahorro directo de $11,299 sobre el precio de catálogo, equivalente al 44% de rebaja sobre el modelo de gama alta más accesible de la familia Galaxy S.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El equipo es la versión compacta del flagship de Samsung del año, diseñada para usuarios que buscan toda la potencia de la línea Galaxy S sin el tamaño de pantalla del modelo Plus o Ultra. Liverpool lo vende en su tienda en línea con cobertura nacional y la posibilidad de financiamiento a meses sin intereses.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 en Liverpool?

El precio final del Galaxy S25 en Liverpool quedó en $14,399 pesos, frente a un precio original de $25,698. La diferencia representa $11,299 de ahorro directo, equivalente al 44% sobre el precio regular, una rebaja inusualmente alta para un equipo lanzado en enero de este año.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $2,399.83 pesos

El producto se vende y envía directamente por Liverpool, con cobertura a todo el país y disponibilidad para consulta en tiendas físicas según inventario regional.

Samsung Galaxy S25 en Liverpool Samsung Galaxy S25 en Liverpool (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S25?

El Galaxy S25 es la propuesta compacta de Samsung para 2026, con todas las funciones premium del ecosistema Galaxy en un formato más manejable. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla : Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 2,600 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus 2

: Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 2,600 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus 2 Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado en proceso de 3 nm

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado en proceso de 3 nm RAM : 12 GB

: 12 GB Almacenamiento : 128 GB o 256 GB según versión

: 128 GB o 256 GB según versión Cámara trasera : triple sistema con principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x

: triple sistema con principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x Cámara frontal : 12 MP con autofoco

: 12 MP con autofoco Batería : 4,000 mAh con carga rápida de 25W por cable y carga inalámbrica de 15W

: 4,000 mAh con carga rápida de 25W por cable y carga inalámbrica de 15W Sistema operativo : Android 15 con One UI 7 y promesa de siete años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad

: Android 15 con One UI 7 y promesa de de sistema operativo y parches de seguridad Funciones de IA : Galaxy AI completo con Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Live Translate, Now Brief y traducción en tiempo real durante llamadas

: Galaxy AI completo con Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Live Translate, Now Brief y traducción en tiempo real durante llamadas Resistencia : certificación IP68 contra agua y polvo

: certificación IP68 contra agua y polvo Diseño : 7.2 mm de grosor, 162 gramos, marco de aluminio

: 7.2 mm de grosor, 162 gramos, marco de aluminio Conectividad: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Con este descuento aplicado, el Samsung Galaxy S25 se posiciona en Liverpool como una de las opciones más sólidas para quienes buscan el flagship compacto de la marca con todas sus funciones de inteligencia artificial, sin pagar el precio del Galaxy S25 Plus ni del S25 Ultra. El formato de 6.2 pulgadas lo convierte además en uno de los pocos celulares premium del mercado pensados para uso con una sola mano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.