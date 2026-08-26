Ideal para el regreso a clases: Walmart remata escritorio de estudio a menos de $1,000 pesos y en hasta 6 meses sin intereses

En pleno regreso a clases 2026, Walmart lanzó una oferta importante para las familias que necesitan preparar el espacio de estudio en el hogar: un escritorio Homemake Furniture con diseño industrial y color marrón. El mueble pasó de $1,699 a $999 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $700 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Más allá del descuento, el escritorio reúne varias características pensadas para estudiantes de secundaria, preparatoria, universitarios o adultos que trabajan desde casa. Cuenta con diseño industrial ligero y resistente, estructura metálica reforzada y superficie amplia de trabajo para computadora, libros y materiales de estudio.

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Diseño industrial ligero para espacios compactos: características del escritorio Homemake Furniture

El escritorio Homemake Furniture ofrece un diseño estilo industrial con estructura metálica combinada con superficie superior de madera efecto marrón, característica que lo integra fácilmente en decoraciones modernas + rústicas + minimalistas del hogar mexicano. Su formato ligero facilita el traslado dentro del hogar cuando es necesario reorganizar el espacio, mientras que su estructura reforzada asegura la resistencia para uso diario prolongado.

Escritorio de Estudio HOMEMAKE FURNITURE en Walmart (Walmart)

Las medidas de 100 centímetros de largo por 48 de profundidad y 74 de alto lo hacen ideal para colocar en recámaras compactas de estudiantes, esquinas de sala de estudio, home office con espacio limitado o cuartos multiuso donde el escritorio comparte espacio con otros muebles.

La superficie de 100 x 48 centímetros permite acomodar cómodamente una laptop de 15 o 17 pulgadas junto con libros de texto, cuadernos, calculadora, lámpara de escritorio y otros materiales de estudio simultáneamente. Su altura estándar de 74 centímetros es compatible con la mayoría de las sillas de escritorio del mercado mexicano, garantizando una postura ergonómica adecuada durante sesiones prolongadas de estudio o trabajo.

Entre sus características destacan:

Diseño industrial moderno

moderno Color marrón con estructura metálica

con estructura metálica Medidas 100 x 48 x 74 centímetros

Estructura ligera para fácil traslado

para fácil traslado Resistente para uso diario prolongado

para uso diario prolongado Superficie amplia para laptop 15-17 pulgadas

Compatible con sillas de escritorio estándar

Altura ergonómica de 74 centímetros

Integración con decoraciones modernas + rústicas + minimalistas

Marca Homemake Furniture

Por tratarse de un mueble que llega desarmado en algunos casos, también conviene revisar el manual de armado y prever aproximadamente entre 30 y 45 minutos para el ensamblaje antes de estrenarlo.

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