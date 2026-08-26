Lista de aplicaciones que resultarían afectadas si suspenden tu línea por no registrarla

En México, una línea celular suspendida no sólo significa quedarse sin llamadas, mensajes SMS o datos móviles; también puede complicar el acceso a algunas aplicaciones y servicios digitales que utilicen el número telefónico para verificar la identidad del usuario.

La situación cobra relevancia debido al proceso de vinculación obligatoria de líneas telefónicas móviles, establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT); el calendario contempla fechas límite durante 2026 para asociar las líneas con su titular.

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¿Qué aplicaciones podrían verse afeitadas por no vincular tu línea telefónica?

El principal problema aparece en las plataformas que utilizan SMS o llamadas para enviar códigos de seguridad; entre ellas, pueden encontrarse aplicaciones de:

Banca Móvil

Mensajerías

Redes Sociales

Servicios digitales

Plataformas de compras.

Esto se da particularmente cuando el usuario necesita iniciar sesión en un dispositivo, recuperar una cuenta o confirmar una operación.

Una línea suspendida podría impedir recibir el código de autenticación, aunque la cuenta o el dinero asociado no desaparecen por el simple hecho de suspenderse el número; la afectación no dependerá de los métodos de seguridad que utilice cada servicio.

¿Cuándo pueden suspender tu línea telefónica?

La CRT estableció un calendario según el último dígito del número; para las líneas que terminan en 1, la fecha límite es el 31 de agosto de 2026; posteriormente siguen los números terminados en 2, 3 y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Una vez vencido el plazo, los servicios pueden ser deshabilitados dentro de la siguiente 72 horas.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que la medida busca asociar las líneas con sus titulares para combatir delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual; ¿Tu número ya está vinculado? Conviene comprobarlo antes de qué una suspensión te deje sin acceso a servicios que utilizas todos los días mediante tus apps.

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