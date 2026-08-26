Mototaxi choca contra una Tesla Cybertruck en Oaxaca|VIDEO

¿QUE CHOCASTE UNA QUÉ? Un mototaxi y una Tesla Cybertruck se volvieron virales por un insólito choque ocurrido en Oaxaca de Juárez hace algunos días.

Este choque fue captado por cámaras de vigilancia, las imágenes del accidente entre el mototaxi y la Cybertruck rápidamente se hicieron virales en las redes sociales por lo peculiar de ambas unidades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Así fue el choque entre un mototaxi y una Cybertruck

Esta escena destacó entre los usuarios de las redes sociales al existir una gran diferencia entre los vehículos.

En el video se puede apreciar que la Tesla Cybertruck va circulando por la calle, cuando el mototaxi intenta incorporarse y le da el “laminazo” al vehículo eléctrico.

Tras el golpe, la Cybertruck se detiene unos metros adelante, misma situación que el mototaxi para revisar los daños de ambos vehículos.

📺Ⓜ️¿EN QUÉ TERMINÓ EL GOLPE A LA CYBERTRUCK? 😳💸



A días del peculiar choque entre un mototaxi y una Cybertruck ocurrido en #Oaxaca, continúa la pregunta: ¿quién pagó los daños y qué tan cara resultó la reparación?

El accidente que se registró aquí en la capital oaxaqueña… pic.twitter.com/pKFjUnsLvP — Sofy Valdivia (@sofyvaldivia) August 25, 2026

Daños tras el choque entre mototaxi y Cybertruck

Y es que el mototaxi, utilizado como transporte en distintas regiones, y una camioneta eléctrica tienen un contraste en cuanto a diseño y precios.

Según reportaron, este choque entre el mototaxi y la Cybertruck no dejó personas heridas, todo quedó en daños materiales.

Sin embargo, tampoco se ha reportado la cantidad que tuvo que pagar el conductor del mototaxi por los daños a la camioneta eléctrica.

¿Cuánto cuesta una Tesla Cybertruck?

Y es que la reparación de los daños a una camioneta de este tipo no debe ser barata, pues el vehículo en sí rebasa grandes cantidades en México.

Una Tesla Cybertruck puede costar de 2 millones 199 mil 900 hasta los 2 millones 599 mil 900 pesos, esto dependiendo la versión que adquieras.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.