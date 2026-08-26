Costco rebaja lavasecadora eléctrica LG con pedestal: $8.000 de ahorro, sólo para este grupo de personas

Costco lanzó una oferta importante para familias numerosas que buscan renovar el área de lavado del hogar: una lavasecadora eléctrica LG con 22 kilogramos de capacidad y pedestal incluido. El equipo pasó de $27,999 a $19,999 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $8,000 pesos. La promoción está vigente del 24 de agosto al 20 de septiembre de 2026 exclusivamente para socios activos con membresía Costco.

Más allá del descuento, la lavasecadora reúne varias características pensadas para hogares con cargas amplias de lavado familiar. Cuenta con 22 kilogramos de capacidad de lavado, 13 kilogramos de capacidad de secado y pedestal incluido para elevar el equipo y facilitar la carga sin necesidad de agacharse.

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Lavado y secado integrados con capacidad extra familiar: características de la lavasecadora LG

La lavasecadora LG ofrece 22 kilogramos de capacidad en lavado y 13 kilogramos en secado integrado, formato ideal para familias numerosas con cargas amplias de ropa, edredones, cobijas y prendas voluminosas que difícilmente entran en lavadoras convencionales. Su diseño 2 en 1 integra ambas funciones en un solo equipo de carga frontal, ahorrando espacio en el cuarto de servicio sin sacrificar rendimiento.

LG Lavasecadora eléctrica en Costco (Costco)

El pedestal incluido eleva la lavasecadora aproximadamente 30 centímetros del piso, facilitando la carga y descarga de ropa sin necesidad de agacharse — característica especialmente útil para adultos mayores, personas con problemas de espalda o cualquier usuario que valore la comodidad ergonómica durante el uso cotidiano del equipo.

El equipo integra el motor LG Direct Drive Inverter con transmisión directa sin correa que reduce vibraciones, minimiza ruido durante los ciclos y ofrece mayor durabilidad a largo plazo. LG respalda este motor con garantía extendida oficial superior al estándar del segmento, característica premium diferencial del catálogo de línea blanca de la marca surcoreana.

Entre sus características destacan:

Capacidad 22 kg lavado + 13 kg secado

lavado + secado Diseño 2 en 1 integrado carga frontal

integrado carga frontal Pedestal incluido para uso ergonómico

para uso ergonómico Motor LG Direct Drive Inverter

Garantía extendida oficial LG en motor

oficial LG en motor Compatible SmartThinQ con app LG (según variante)

con app LG (según variante) Tecnología TurboWash para ciclos rápidos

para ciclos rápidos Función Steam para desinfección con vapor

para desinfección con vapor Precio exclusivo para socios Costco activos

activos Vigencia del 24 de agosto al 20 de septiembre de 2026

Por tratarse de un equipo alto con pedestal integrado y capacidad amplia, también conviene revisar el espacio disponible en el cuarto de servicio antes de hacer el pedido y coordinar la instalación profesional para preservar la garantía oficial LG.

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