Un impactante choque de un helicóptero se viralizó en redes sociales, este miércoles 26 de agosto. Los hechos ocurrieron cerca de la presa de Campliccioli, en el municipio de Antrona Schieranco, en la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, Italia.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque, la aeronave se desplomó y se incendió, por lo que los dos tripulantes perdieron la vida.

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Captan el momento justo en el que un helicóptero se estrella en Italia

En redes sociales circula un video viral en el que se pueden observar los últimos instantes del helicóptero que colapsó en Italia. En las imágenes se puede ver el momento justo en el que la aeronave chocó contra los cables del teleférico que conecta la zona de la presa de Camposecco.

🚨 #ALERTA | Un girocóptero chocó contra cables y se precipitó en el norte de Italia. pic.twitter.com/oC3phYSG10 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 26, 2026

Tras el impacto, la nave se desplomó desde una altura considerable a una zona boscosa, donde se impactó y se prendió fuego. “Maldita sea, maldita sea. Llama al 118”, se escucha decir a la persona que grabó el video.

Dos personas mueren en accidente de helicóptero en Italia

Según los primeros reportes policiales, las víctimas fueron identificadas como un hombre de 62 años, residente de Premeno, y una mujer de 63 años, residente en Milán.

Al lugar acudieron de inmediato, policías, elementos del Cuerpo de Bomberos de Verbano-Cusio-Ossola y personal del servicio de emergencias 118.

Hasta el momento, las autoridades italianas no han dado a conocer cuáles fueron las causas del accidente, ni por qué el helicóptero seguía esa trayectoria.

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