Liverpool rebaja más de 14 mil pesos en pantalla con IA: La Smart TV Samsung OLED 55″ 4K

Si buscas una nueva pantalla para no perderte el próximo juego de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esta podría ser una buena opción. Liverpool lanzó una de las promociones más atractivas de la temporada al reducro significativamente el precio de la pantalla Smart TV Samsung OLED de 55 pulgadas 4K modelo QN55S95HAFXZX, un equipo de gama alta que incorpora inteligencia artificial, además de funciones para videojuegos y tecnología de imagen de última generación.

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¿Siguen las ofertas en Liverpool? De acuerdo con la tienda departamental, esta pantalla pasó de 41 mil 427 pesos a 26 mil 999 pesos, lo que representa un descuento de 14 mil 428 pesos; además, puede adquirirse hasta a 13 meses sin intereses, con pagos aproximados de 2 mil 373.54 pesos mensuales, dependiendo de la forma de pago y la tarjeta participante.

¡Ofertón en Liverpool! La pantalla Samsung OLED 55" con inteligencia artificial baja a menos de 27 mil pesos Samsung OLED 4K con IA tiene descuentazo en Liverpool; conoce el precio y sus funciones premium

¿Qué ofrece la Smart TV Samsung OLED 55″ con Inteligencia Artificial?

Uno de los principales atractivos de esta pantalla es la integración de Vision AI Companion, una plataforma que aprovecha la Inteligencia Artificial para enriquecer la experiencia del usuario.

Con esta tecnología es posible identificar actores, obtener información sobre escenas e incluso descubrir contenido relacionado sin abandonar lo que se está viendo; también incorpora funciones como Live Translate, que traduce contenido compatible en tiempo real, y Generative Wallpaper, que permite personalizar la pantalla cuando el televisor no se encuentra en uso.

La pantalla utiliza tecnología OLED, reconocida por ofrecer negros profundos, colores más precisos y un alto nivel de contraste, además de contar con certificaciones como Pantone Validated y VDE Real Black, orientadas a mejorar la fidelidad de la imagen.

¿Cuáles son las especificaciones de esta pantalla Samsung?

El modelo QN55S95HAFXZX, correspondiente a la línea 2026, integra características pensadas tanto para entretenimiento como para videojuegos:

Pantalla OLED de 55 pulgadas con resolución 4K

Procesador con AI Escalado a 4K, que mejora la calidad del contenido de menor resolución

Frecuencia de actualización de hasta 165 Hz, ideal para videojuegos

Compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro para una experiencia más fluida

Sistema operativo Tizen

Cuatro puertos HDMI 2.1 y dos puertos USB

Conectividad mediante Bluetooth

Diseño FloatLayer, que genera un efecto visual de pantalla flotante al instalarse en la pared.

Para aquellos que buscan una Smart TV premium con Inteligencia Artificial, resolución 4K y funciones avanzadas para gaming, esta promoción representa una oportunidad interesante debido al descuento aplicado por Liverpool y a las facilidades de pago disponibles.

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