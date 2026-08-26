Bill Gates revela los trabajos que no deberían ser reemplazados por la IA

La inteligencia artificial (IA) avanza tan rápido que supera la capacidad de los gobiernos, las empresas y las leyes para controlarla y regularla a tiempo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Muchos creen que esta herramienta informática va a quitar los trabajos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Foro Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre el 45% y el 47% de los empleos en todo el mundo corren riesgo por el avance tecnológico representado, tanto por la IA como por la automatización.

La inteligencia artificial quizá no desaparecerá empleos, pero sí va a cambiar las tareas que hacemos.

En ese sentido, Bill Gates, magnate estadounidense y expresidente de Microsoft, dio a conocer sobre los empleos que deberían quedar reservados para humanos ante la IA.

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¿Qué dijo Bill Gates sobre la IA?

El oriundo de Seattle sugirió crear una categoría de empleos “reservados para humanos” que no puedan ser sustituidos por la IA, incluso si las máquinas son capaces de realizarlos.

En un ensayo publicado este miércoles en su blog ‘Gates Notes’, el también filántropo propuso “reservar trabajos” para los humanos cuando la presencia de una persona tenga un “valor especial”.

Entre los ejemplos que mencionó figuran el cuidado infantil, mientras que en ámbitos como la educación y la salud abogó por “mantener a las personas al frente” y utilizar a la IA como apoyo.

Gates sostuvo que la cuestión no debe ser únicamente qué trabajos puede hacer una máquina “sino cuáles deberían seguir siendo realizados por personas”.

Como ejemplo, señaló que una IA podría ser capaz de comunicar a un paciente que padece una enfermedad incurable, pero que eso no significa que deba ser la encargada de hacerlo.

Asimismo, planteó que algunos empleos podrían quedar “protegidos de forma permanente”, mientras que otros podrían “reservarse temporalmente para facilitar la transición de trabajadores” que llevan décadas en una profesión.

Tenemos que pensar ahora cómo reducir la pérdida de empleos para que todos puedan compartir la prosperidad que genere la IA — dijo.

Ante el avance de la IA, es necesario echar a andar programas de alfabetización digital, de actualización y de competencia, para que aquéllos no queden rezagados ante las nuevas herramientas.

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