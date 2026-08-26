A mitad de precio: Galaxy S26 con IA de Samsung y potente cámara de 50MP tiene descuento de 22 mil pesos en Walmart

¡Es momento de cambiar tu celular! La segunda mitad del año trae consigo importantes rebajas en tecnología. El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026, sin embargo, no es necesario esperar hasta esa fecha, ya que Walmart tiene en oferta el Samsung Galaxy S26 Ultra Negro de 1TB.

El Samsung Galaxy S26 es un teléfono de gama alta muy bueno y completo, ideal si buscas un equipo compacto, potente y con excelente desempeño general. Te contamos los detalles de la promoción para que la aproveches.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Galaxy S26 precio

La rebaja de Walmart en el Samsung Galaxy S26 Ultra Negro de 1TB es de $22,500. Casi el 50% de descuento.

El precio actual es de $22,999 pesos, cuando el costo original era de $45,499.

Walmart también ofrece la opción de pagar el equipo hasta 18 meses sin intereses de $1277.72. Puedes conseguir el dispositivo aquí.

Galaxy S26 (Walmart.)

Galaxy S26 características

El Samsung Galaxy S26 estándar ofrece una pantalla Dynamic AMOLED de 6.3 pulgadas, procesador de alto rendimiento, 12 GB de RAM y triple cámara trasera de 50 MP.

Pantalla y diseño

Tamaño: 6.3 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X.

Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo.

Colores disponibles: Azul cielo, violeta, negro, blanco y tonos adicionales según disponibilidad.

Cámaras y batería

Cámara principal: Sensor triple de 50 MP (gran angular), acompañado de ultra gran angular y teleobjetivo con tecnología Nightography.

Batería: Capacidad de 4,300 mAh con carga rápida por cable e inalámbrica.

Inteligencia Artificial: Funciones integradas de Galaxy AI para traducción, edición y optimización.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.