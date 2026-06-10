Liverpool remata la pequeña pantalla LED Samsung de 32 pulgadas HD con 6 meses sin intereses

Liverpool tiene en rebaja la Smart Monitor TV Samsung LS32H5000FFXZX, una pantalla LED de 32 pulgadas con resolución HD y sistema operativo Tizen. El modelo tiene acceso a plataformas de streaming, conectividad Wi-Fi y compatibilidad con asistentes de voz Alexa y Google Assistant. El aparato se puede adquirir en seis meses sin intereses (MS).

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 32 pulgadas en Liverpool y qué financiamiento ofrece?

El precio actual de la pantalla Samsung en Liverpool es de $3,789 pesos. Actualmente, la tienda ofrece un ahorro de $1,810 pesos frente al precio original, que era de $5,599 pesos.

Asimismo, Liverpool ofrece opciones de financiamiento que incluyen:

Tarjeta Liverpool: hasta 6 meses sin intereses desde $631.50 pesos mensuales

hasta 6 meses sin intereses desde $631.50 pesos mensuales Otras tarjetas: hasta 3 meses sin intereses

El producto incluye envío gratis a todo el país, una opción interesante para quienes realizan la compra de forma online.

Liverpool Liverpool ofrece hasta 6 meses sin intereses para la pantalla Samsung de 32 pulgadas HD.

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla Samsung de 32 pulgadas disponible en Liverpool?

La pantalla Samsung 32″ HD Smart TV está “diseñada para entretenimiento inteligente”, de acuerdo con la descripción de Liverpool. Cuenta con asistentes de voz compatibles, lo que resulta en una solución versátil para disfrutar contenido en casa con simplicidad y rendimiento fiable.

Otras características técnicas de este modelo de pantalla Samsung de 32 pulgadas vendido por Liverpool son:

Tipo de panel: LED directo

LED directo Resolución: HD — 1,366 x 768 píxeles

HD — 1,366 x 768 píxeles Tamaño: 32 pulgadas

32 pulgadas Frecuencia: 60 Hz (Motion Rate 60)

60 Hz (Motion Rate 60) Audio: Dolby Digital Plus, 10 watts, 2.0 canales

Dolby Digital Plus, 10 watts, 2.0 canales Sistema operativo: Tizen (modelo 2025)

Tizen (modelo 2025) Asistentes de voz: Amazon Alexa y Google Assistant

Amazon Alexa y Google Assistant Conectividad: Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth Puertos: 2 HDMI 2.0, 1 USB, salida óptica digital, HDMI ARC

2 HDMI 2.0, 1 USB, salida óptica digital, HDMI ARC Streaming: Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix y más

Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix y más Garantía: 1 año del fabricante

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