Liverpool remata la pantalla Samsung Crystal UHD de 85 pulgadas: el formato monumental con sistema Tizen y plan de pagos extendido

Liverpool pone en oferta la pantalla Smart TV Samsung Crystal UHD de 85 pulgadas con un descuento directo que reduce su precio de $35,713 a $18,999. La promoción está activa en la tienda en línea del retailer mexicano.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Crystal UHD 85 en Liverpool?

Precio final: $18,999

$18,999 Precio original: $35,713

$35,713 Ahorro total: $16,714 (47% de descuento)

$16,714 (47% de descuento) Meses sin intereses: hasta 9 MSI de $2,302.93 con tarjetas participantes

La rebaja representa casi la mitad del costo inicial de la Samsung Crystal UHD 85, una de las opciones más competitivas en el segmento de pantallas grandes en Liverpool.

Samsung Smart TV Crystal UHD de 85 pulgadas en Liverpool. Samsung Smart TV Crystal UHD de 85 pulgadas en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Samsung Crystal UHD 85?

Pantalla: 85 pulgadas, tecnología LED con resolución 4K UHD (3,840 x 2,160) www.samsung.com

85 pulgadas, tecnología LED con resolución 4K UHD (3,840 x 2,160) www.samsung.com Procesador: Crystal Processor 4K para optimización de imagen y escalado de contenido www.samsung.com

Crystal Processor 4K para optimización de imagen y escalado de contenido www.samsung.com Sistema operativo: Tizen, plataforma inteligente de Samsung para apps de streaming www.samsung.com

Tizen, plataforma inteligente de Samsung para apps de streaming www.samsung.com Conectividad: 3 puertos HDMI, 1 puerto USB-A para dispositivos externos www.samsung.com

3 puertos HDMI, 1 puerto USB-A para dispositivos externos www.samsung.com Frecuencia de actualización: 60 Hz con tecnología Motion Xcelerator para movimiento fluido liquidation125plus.com

60 Hz con tecnología Motion Xcelerator para movimiento fluido liquidation125plus.com Diseño: Marco delgado MetalStream, compatible con montaje en pared VESA

El modelo UN85U8200FFXZX de la Samsung Crystal UHD 85 integra funciones smart para acceso a aplicaciones de streaming, navegación web y control por voz. Liverpool incluye envío gratis en esta compra en línea para el modelo con sistema Tizen.

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