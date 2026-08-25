Buffy la cazavampiros regresa como Monster High: Este día se venderá en México

¿Recuerdas cuando los vampiros daban miedo y Buffy Summers era la encargada de ponerlos en su lugar? Si creciste entre finales de los 90 y principios de los 2000, seguramente el nombre de Buffy, la cazavampiros te resulta familiar.

La serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar debutó en 1997 y siguió durante siete temporadas la vida de una adolescente elegida para combatir vampiros y otras criaturas sobrenaturales.

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Casi tres décadas después, Buffy regresa convertida en una pieza de colección; Mattel llevó a la cazavampiros y a Angel al universo de Monster High Skullector, en un set que parece diseñado para provocar un pequeño viaje directo a la adolescencia de toda una generación.

Y si fuiste de quienes crecieron viendo la serie, esta colaboración tiene un detalle peligroso; ahora ya eres adulto y puedes comprar tus propios juguetes.

Mattel lanza Monster High de Buffy y Angel

La nueva colaboración se llama Monster High Skullector Buffy and Angel Doll 2-Pack y reúne a Buffy Summers y Angel en una reinterpretación que conserva elementos reconocibles de la serie, pero con la estética característica de Monster High.

La apuesta de Mattel no parece casual, pues, Monster High cuenta con una línea de coleccionables dirigida también a fans adultos y ha convertido personajes de la cultura pop en piezas para exhibición.

La colección Skullector funciona precisamente en ese territorio: tomar franquicias reconocibles y transformarlas en objetos de colección con un diseño especial.

En este caso, el resultado mezcla dos universos que parecen hechos para encontrarse: monstruos, estética oscura y una de las cazavampiros más famosas de la televisión.

¿Cómo son las Monster High de Buffy y Angel?

La Monster High de Buffy, la cazavampiros mide aproximadamente 10.5 pulgadas, unos 26.7 centímetros, y cuenta con 11 puntos de articulación.

Su diseño recupera una estética noventera con pantalones rojos, chamarra negra de imitación piel y cinturón con funda.

Pero los detalles son los que hacen que la pieza tenga ese toque especial para los fans de la serie.

Buffy incluye una ballesta, una estaca y una bolsa inspirada en el manual de la Cazadora; además, sus botas incorporan pequeños guiños a algunas de las armas relacionadas con el personaje.

Angel, por su parte, mide alrededor de 11 pulgadas, cerca de 28 centímetros, y tiene 13 puntos de articulación, su vestuario incluye camisa con estampado celta, pantalones negros y una gabardina de imitación piel.

Entre sus accesorios destaca un collar con una espada, una referencia a uno de los enfrentamientos más recordados entre Buffy y Angel.

Y aquí aparece una pista bastante clara sobre el público al que apunta el lanzamiento: el set viene en empaque premium tipo vitrina, con arte inspirado en la serie y Certificado de Autenticidad, además de soportes para exhibir las muñecas.

Es decir, esto está pensado mucho más para una repisa de colección que para terminar perdido entre los juguetes de una habitación.

¿Cuánto cuesta la Monster High de Buffy y Angel?

El set Monster High de Buffy y Angel cuesta 98 dólares, de acuerdo con la ficha oficial de Mattel Creations.

La primera ventana de compra será exclusiva para integrantes del Fang Club de Mattel Creations, quienes podrán adquirir el set desde el 4 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m. PT y hasta el 5 de septiembre a las 8:59 a. m. PT, o hasta agotar existencias.

Mattel señala además que durante ese periodo el producto podría estar disponible en otros establecimientos y establece un límite de dos sets por consumidor, aunque las condiciones de compra están sujetas a cambios.

¿Cuándo sale la Monster High de Buffy en México?

Para los fans mexicanos, la ventana de lanzamiento será especialmente importante: el 4 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m. tiempo de Ciudad de México comenzará la venta correspondiente a la ventana de acceso anticipado.

Mattel Creations permite seleccionar el país para consultar la compra en moneda local, aunque el precio oficial publicado actualmente por Mattel es de 98 dólares y todavía conviene esperar la información específica sobre el precio final en pesos mexicanos.

Por ahora, la recomendación para quienes quieran conseguir el set es estar atentos a Mattel Creations y a los distribuidores que puedan ofrecerlo posteriormente, pues la propia compañía señala que el producto podría llegar a otros retailers.

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