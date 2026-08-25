Mac mini cambia de nivel: Apple presenta sus nuevos M6 y M5 Pro enfocados en la IA

Apple renovó su computadora de escritorio más pequeña con nuevos procesadores, mayor potencia gráfica y un importante salto en rendimiento para Inteligencia Artificial. El Mac mini con M6 promete hasta cuatro veces más rendimiento en IA.

Apple lanza el nuevo Mac mini: M6, M5 Pro y hasta 4 veces más potencia para IA El pequeño de Apple se vuelve gigante: así es el nuevo Mac mini con M6 y M5 Pro

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¿Qué cambia con el nuevo Mac mini?

Este 5 de agosto de 2006, Apple presentó el nuevo Mac mini disponible con los chips M6 y M5 Pro con los que busca convertir su compacto equipo en una plataforma especialmente preparada para aplicaciones de Inteligencia Artificial y tareas profesionales.

El modelo con M6 incorpora un CPU de dos núcleos y GPU de dos núcleos, además de aceleradores neuronales integrados en cada núcleo gráfico. Según las pruebas de Apple ofrece hasta cuatro veces más rendimiento en IA, el doble de rendimiento gráfico y 40% más rendimiento de CPU frente al Mac mini con M4.

Por otra parte, el M6 parte de 16 GB de memoria unificada ampliable hasta 32 GB y alcanza un ancho de banda de memoria de hasta 170 GB/s

The new Mac mini is here. Small in size. Big on performance. From everyday productivity to all things AI, it can help you do it all. pic.twitter.com/GopxcHM5od — Tim Cook (@tim_cook) August 25, 2026

¿Qué ofrece el Mac mini con M5 Pro?

Para usuarios profesionales, Apple presenta una configuración con M5 Pro, que puede alcanzar un CPU de 18 núcleos y GP de hasta 20 núcleos.

El equipo admite hasta 64 GB de memoria unificada y 307 GB/s de ancho de banda, una combinación pensada para edición de video, desarrollo de videojuegos, simulaciones científicas, diseñó 3D, además de modelos de IA ejecutados localmente.

Ambas versiones incorporan Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ethernet de 2.5 GB con opción de 10 GB; el M5 Pro añade Thunderbolt 5.

¿Cuándo llega y cuánto cuesta el nuevo Mac mini?

Los pedidos anticipados comienzan este 25 de agosto, mientras que las primeras entregas están previstas para el 22 de septiembre en Estados Unidos.

Estos son los precios iniciales de la nueva Mac Mini



En USA 🇺🇸

M6 (16+256 GB)- $899 dólares

M5 Pro (24+512 GB)- $1699 dólares



En México 🇲🇽

M6 (16+256 GB)- $19,999 pesos

M5 Pro (24+512 GB)- $39,999 pesos pic.twitter.com/E5gmLhReSN — Pato González 🦆 (@patog7) August 25, 2026

El Mac mini con M6 parte desde los 899 dólares, mientras que la versión M5 Pro comienza en 1,699 dólares; con ese lanzamiento, Apple apuesta claramente por llevar la IA local y los agentes inteligentes a una computadora de escritorio compacta.

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