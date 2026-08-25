Dolly Parton en Los Simpson: Este es el capítulo donde la leyenda del country quedó inmortalizada

¡La música country está de luto! Dolly Parton acaba de morir este martes 25 de agosto, a la edad de 80 años, por lo que resulta inevitable recordar que la glamorosa Reina del Country quedó inmortalizada en uno de los episodios icónicos de Los Simpson. Te contamos los detalles.

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¿En qué episodio de Los Simpson salió Dolly Parton, la reina del country?

Dolly Parton fue una de las verdaderas divas de la industria musical. La famosa deslumbraba con sus glamorosas pelucas rubias platino y sus outfits llenos de lentejuela con los que lucía su figura de reloj de arena.

La Reina del Country alcanzó la fama con temazos como ‘9 to 5′, ‘I Will Always Love You’ y ‘Jolene’, que incluso fue considerada como la mejor canción country de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Con todos estos reconocimientos, formar parte de uno de los episodios de Los Simpson era solo cosa de tiempo.

El episodio de Los Simpson en el que aparece Dolly Parton es el 12 de la temporada 10, se llama “Sunday, Cruddy Sunday” (“Domingo, cruel domingo” en Hispanoamérica.

En este episodio, Homero y sus amigos viajan al Super Bowl en Miami, pero al llegar descubren que sus boletos son falsos y terminan encerrados en la cárcel del estadio. Dolly Parton, quien resulta ser conocida del organizador del viaje (Wally Kogan), aparece y los libera usando su desmaquillante extrafuerte para disolver la cerradura de la celda.

¿De qué murió Dolly Parton?

Su sobrino, Bryan Seaver, anunció la muerte de la diva en un video publicado en su cuenta de Instagram. En mayo, canceló una residencia programada en Las Vegas debido a problemas de salud que, según dijo, le provocaban “mareos”.

El sobrino de la artista reveló que el último deseo de Dolly Parton era descansar en una hermosa cama de algodón suave porque, después de una vida usando pesados atuendos de pedrería, finalmente merece estar cómoda y descansar.

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