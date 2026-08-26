Cobraban por responder: detienen a presuntos implicados del fraude en el examen de la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que fueron detenidos Edgar “N” y David “N”, dos presuntos implicados en un esquema de fraude durante el examen de acceso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vía electrónica.

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades capitalinas, ambos sujetos habrían cobrado por responder el examen en línea y hacerse pasar por aspirantes durante los pasados meses de mayo y junio.

Pese a esto, se dio a conocer que la investigación continuará y no se descartan más detenciones por el caso que sacudió a la máxima casa de estudios del país.

Fiscalía CDMX Los detenidos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia "Más Preparación" (Fiscalía CDMX)

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Fiscalía CDMX ofrece detalles del modus operandi del fraude en examen de la UNAM

La Fiscalía CDMX dio detalles de su investigación y puntualizó que ambos sujetos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación” durante los exámenes que se llevaron a cabo en mayo y junio 2026.

En específico del modus operandi, David “N” y Edgar “N” habrían fungido como operadores, es decir, se hacían pasar por los aspirantes y contestaban personalmente las pruebas, “para ello, presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores”.

“La investigación inició a partir de denuncias sobre estas prácticas. Posteriormente, la UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades”, se pudo leer en el comunicado que se emitió la noche del martes 25 de agosto.

Posteriormente, las autoridades analizaron la información mediante archivos digitales y entrevistas que permitió relacionar las sedes de la academia con la actividad de los ahora detenidos.

Cuatro cateos y dos detenciones por fraude en el examen de la UNAM

La Fiscalía CDMX realizó cuatro cateos simultáneos en presuntas sedes de la academia y fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento.

Asimismo, las detenciones ocurrieron el 25 de agosto, días después de que se llevó a cabo el examen de control, ya que la UNAM decidió repetir la prueba sólo en aquellos que fueron aceptados en una primera instancia.

¿Cuándo salen los resultados del examen de control de la UNAM?

La máxima casa de estudios no dio una fecha oficial en que saldrán los resultados del examen de control; sin embargo, se detalló que saldrán entre el fin de semana del 29 al 30 de agosto.

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