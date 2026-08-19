Bodega Aurrera remata televisor Samsung Smart TV de 58 pulgadas 4K con mil millones de tonos por menos de $7,500 y meses sin intereses

La pantalla de la casa es probablemente el electrodoméstico que más se usa a diario, así que la elección requiere balance entre calidad, tamaño, presupuesto y financiamiento accesible. Bodega Aurrera tiene en remate la pantalla Samsung Crystal UHD de 58 pulgadas resolución 4K modelo UN58U8000FFXZX, un televisor Samsung con procesador Crystal 4K, Dynamic Crystal Color y ecosistema SmartThings integrado.

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El equipo cotiza por 7,299 pesos, cuando su precio original marcaba 8,587 pesos con un descuento del 15 por ciento respecto al catálogo Samsung México. Bodega Aurrera ofrece pago diferido a hasta 13 mensualidades sin intereses de 561 pesos con 46 centavos, mensualidad que se acomoda dentro del presupuesto semanal sin comprometer otros gastos del hogar. La cadena maneja envío directo con cobertura nacional y recolección alternativa en el formato bodega para socios activos.

Samsung Crystal UHD: qué distingue esta línea del catálogo Samsung 2025

La familia Crystal UHD de Samsung es la propuesta 4K accesible del catálogo mexicano, ubicándose entre las líneas económicas de resolución HD/Full HD y las premium Neo QLED/OLED que superan los 20 mil pesos. Su procesador Crystal 4K analiza cada escena en tiempo real y ajusta color, contraste y nitidez automáticamente, resultado similar al que ofrecen las líneas premium pero adaptado a precios más accesibles.

Samsung TV 58 Pulgadas Smart TV en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Las características verificadas según ficha oficial Samsung México:

Pantalla LED plana de 58 pulgadas con resolución 4K UHD real de 3840 x 2160 píxeles.

con resolución 4K UHD real de 3840 x 2160 píxeles. Dynamic Crystal Color con más de mil millones de tonos para colores vibrantes y naturales.

con más de mil millones de tonos para colores vibrantes y naturales. Procesador Crystal 4K con optimización inteligente escena por escena.

con optimización inteligente escena por escena. PurColor para reproducción cromática amplia y realista.

para reproducción cromática amplia y realista. HDR compatible para calidad de imagen mejorada en contenido premium.

para calidad de imagen mejorada en contenido premium. Motion Xcelerator para reducir el desenfoque en escenas rápidas de deportes y películas de acción.

para reducir el desenfoque en escenas rápidas de deportes y películas de acción. Sistema operativo Tizen con acceso a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Vix, YouTube y otras plataformas.

con acceso a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Vix, YouTube y otras plataformas. Asistente Bixby integrado con control por voz nativo.

con control por voz nativo. Compatible con Amazon Alexa para comandos por voz alternativos.

para comandos por voz alternativos. SmartThings para conectar el ecosistema Samsung del hogar (celular, refri, lavadora, focos).

para conectar el ecosistema Samsung del hogar (celular, refri, lavadora, focos). Apple AirPlay para transmitir contenido desde iPhone o iPad con un toque.

para transmitir contenido desde iPhone o iPad con un toque. Diseño MetalStream delgado apto para instalación en pared o mueble.

apto para instalación en pared o mueble. Conectividad Wi-Fi + Bluetooth + Ethernet + 3 puertos HDMI + USB.

Antes de finalizar la compra vale la pena confirmar que el vendedor sea directamente Bodega Aurrera y no un tercero del marketplace, para preservar la garantía oficial Samsung México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación del panel LED, procesador Crystal 4K, sistemas electrónicos y control remoto. La cadena maneja envío con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles según código postal.

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