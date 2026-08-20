Walmart remata aspiradora robot que aspira, friega y barre al mismo tiempo por menos de 2 mil pesos y 12 MSI

Walmart tiene en rebaja la aspiradora robot PrettyCare C2, con un precio actual de $1,999 pesos y un ahorro de $1,800 frente a su costo anterior. El aparato aspira, friega y barre en una sola pasada gracias a un tanque 2 en 1, se controla por voz, aplicación móvil o mando a distancia, y ofrece hasta 150 minutos de autonomía antes de volver solo a su base de carga.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la aspiradora robot en Walmart y qué esquemas de pago en MSI hay disponibles?

Según la ficha del producto en Walmart, la aspiradora bajó de $3,799 a $1,999 pesos, un ahorro de $1,800. Para el pago en diferido, Walmart ofrece hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo y hasta 12 meses sin intereses de $166.58. Las opciones de meses sin intereses con tarjetas participantes son:

3 MSI de $666.33

6 MSI de $333.17

9 MSI de $222.11

12 MSI de $166.58

El equipo, ideal para mantener el hogar limpio, llega en menos de 24 horas, es enviado por Walmart y admite devolución hasta 30 días después de recibido.

La aspiradora robot PrettyCare C2 cuenta con un tanque 2 en 1 que permite aspirar y fregar en una sola pasada. (Walmart)

¿Qué características tiene la aspiradora robot PrettyCare vendida por Walmart?

La aspiradora es ideal para agilizar tus tareas cotidianas, ya que de forma independiente y simultánea aspira, friega y barre el piso. Según la descripción del producto, esa combinación “puede reducir eficazmente el tiempo de limpieza en un 30%”.

El equipo ofrecido por Walmart cuenta con un tanque 2 en 1 que combina 400 ml para polvo y 250 ml para agua. Tanto la potencia de succión como el flujo de agua se ajustan en tres niveles. Ofrece seis modos de limpieza:

automática

de manchas

de bordes

programada

manual

de trayectoria en forma de arco

Su potencia de succión es de 8,000 Pa, con un nivel de ruido de 65 dB. La batería es de 4,400 mAh de ión de litio y permite hasta 150 minutos de limpieza continua; al terminar, el robot regresa por sí solo a la estación de carga. En navegación, incorpora sensores infrarrojos anti-colisión y anti-caída, pensados para detectar y esquivar paredes, escaleras, muebles y otros obstáculos.

Por su altura de 7.8 cm, el robot puede pasar por debajo de los muebles, y supera umbrales y alfombras. Un detalle pensado para quienes tienen mascotas: en lugar del cepillo de rodillo tradicional, usa un puerto de succión sin cepillo, diseñado para que el pelo no se enrede. Es apto para pisos de madera, mármol, baldosa y alfombras de pelo corto.

El aparato disponible en Walmart se controla por voz, mediante aplicación móvil o con control remoto, aunque la marca advierte que solo funciona con redes WiFi de 2.4 GHz. Mide 30.5 x 30.5 x 7.8 cm y pesa alrededor de 3.24 kilos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.