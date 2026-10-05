Walmart rebaja la batería de cocina Ekco de 36 piezas con $900 de descuento y hasta 6 meses sin intereses

La batería de cocina Ekco de 36 piezas de aluminio reúne en un solo set lo necesario para cocinar y también para servir. Y lo bueno es que Walmart la ofrece ahora con un descuento de $901 pesos sobre su precio original, más la posibilidad de pagarla hasta en 6 meses sin intereses. Esto es lo que cuesta y todo lo que trae.

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¿Cuánto cuesta la batería de cocina Ekco en Walmart y cómo se puede pagar?

La batería de cocina Ekco de 36 piezas costaba $3,150 pesos y ahora puede conseguirse a $2,249 pesos, con una rebaja de $901 pesos. Para quienes prefieran pagar en diferido, Walmart ofrece estas opciones:

3 MSI de $749.67

6 MSI de $374.83

Hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo

La batería Ekco reúne 36 piezas, entre ollas, sartenes, utensilios, cuchillos y cubiertos. (Walmart)

¿Qué incluye y qué características tiene esta batería de cocina Ekco de 36 piezas?

Según describe Walmart, el set tiene “todo lo necesario para preparar desde un platillo sencillo hasta una cena familiar”. Las 36 piezas son las siguientes:

Cacerolas de 24 y 22 cm

de 24 y 22 cm Cazo de 14 cm

de 14 cm Sartenes de 18, 22 y 24 cm

de 18, 22 y 24 cm Hervidor de 10 cm

de 10 cm Tapas de vidrio de 24 y 22 cm

de 24 y 22 cm Olla exprés de 6 litros

de 6 litros Tabla para picar mediana

mediana Juego de cuchillos de 6 piezas

de 6 piezas Cuchara para cocinar, volteador de cocina y cuchara para servir

para cocinar, volteador de cocina y cuchara para servir Juego de cubiertos de 16 piezas

Las piezas de cocción son de aluminio, un material que reparte el calor de forma pareja. Su recubrimiento antiadherente apunta al uso diario: la comida no se pega y después hay menos que restregar.

En cuanto al agarre, la descripción del producto en Walmart destaca los mangos y asas de baquelita, pensados para sostener las piezas con más seguridad y prevenir quemaduras al cocinar. Otro dato importante es que la batería es compatible con estufas de gas, vitrocerámicas y eléctricas, y viene en color café.

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