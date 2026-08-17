Soukaina Glamour: Ella es la influencer que irá a prisión casi un año por “ultraje público al pudor”

La influencer marroquí Soukaina Glamour se convirtió en tendencia, luego de que trascendió que fue detenida en el aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca cuando intentaba abandonar Marruecos.

La famosa fue condenada a 10 meses de prisión por cometer el delito de “ultraje público al pudor”. Te contamos los detalles del caso.

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¿Por qué va a prisión la influencer Soukaina Glamour?

El pasado miércoles, la influencer marroquí Soukaina Janah se encontraba en el aeropuerto internacional cuando fue detenida por las autoridades, por lo que ya no pudo abordar su vuelo internacional.

De acuerdo con los reportes policiales, los servicios de seguridad de dicho país del continente africano detectaron la difusión de varios videos considerados contrarios al pudor público. En el video más polémico la influencer muestra sus genitales.

Soukaina Glamour: Esta es su sentencia por cometer “ultraje público al pudor”

Por este delito, la influencer fue llevada ante el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech. Las autoridades judiciales impusieron a la influencer una condena de 10 meses de prisión, así como el pago de una multa de 500 dírhams (unos 45 euros).

Igualmente, la famosa no podrá utilizar o aparecer en las redes sociales durante un periodo de tres años.

Pese a lo ocurrido, esta no es la primera vez que Soukaina Glamour enfrenta a la justicia marroquí. En febrero de 2020, el mismo tribunal la condenó a dos años de prisión en sentencia firme, debido a que fue involucrada con una red que difundía imágenes y grabaciones de audio de artistas y personas famosas sin su consentimiento.

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