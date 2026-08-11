VIDEO: Así desmantelaron el salón donde asesinaron a Valeria Márquez en Zapopan

A poco más de un año del asesinato de Valeria Márquez, el salón Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, lugar donde fue asesinada la creadora de contenido, ya no está bajo aseguramiento de la Fiscalía del Estado.

Ahora, el inmueble comienza a presentar cambios y esto representa un cambio importante en el feminicidio de Valeria Márquez, quien fue asesinada el 13 de mayo de 2025 durante una transmisión en vivo.

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Quitan sellos del salón donde fue asesinada Valeria Márquez

Tras 15 meses del asesinato de la influencer, el salón comienza a tomar una nueva imagen, pues además de que se retiraron los sellos de seguridad, se puede apreciar a personas realizando trabajos de remodelación en el interior del inmueble.

De acuerdo con información difundida por fuentes en la Fiscalía de Jalisco, desde la semana pasada se retiraron estos sellos de aseguramiento del local en el que Valeria Márquez fue asesinada.

Después de esto, el local comenzó a ser desmantelado, por lo que ahora ya no hay rastro alguno de Blossom The Beauty Lounge, pues ya no está colocado el letrero ni algún indicio sobre el salón que fue hace algunos meses.

Además, las ofrendas que había para Valeria Márquez (colocadas por sus seguidores afuera del inmueble) también fueron removidas luego de que comenzaron los trabajos de remodelación.

@emi_xisco Reabrieron ya el local donde fueron y quedaron los últimos momentos y recuerdos de Valeria Márquez 💃🏻🥹 🕯️🥀 ♬ sonido original - 🧔🏻‍♂️ ᴇᴍᴍɪ 🍅 🇲🇽♥︎𒀱♡🟢

¿Por qué quitaron los sellos del salón donde asesinaron a Valeria Márquez?

Las fuentes de la Fiscalía del Estado determinaron que ya no había indicios o pistas que seguir en el lugar donde ocurrió el feminicidio de Valeria Márquez.

Por esta razón, se decidió liberar el inmueble para que así, los propietarios puedan darle el uso que ellos decidan.

Aunque vale la pena aclarar que esto no significa que las investigaciones por el asesinato de Valeria Márquez hayan terminado, de hecho, ya hay dos personas vinculadas a proceso por este hecho.

Personas detenidas por el asesinato de Valeria Márquez

Las autoridades ya detuvieron a Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material, y a Ramón Ángel, alias “R1”, el presunto autor intelectual.

También, señalan a Francisco “N” (exnovio de Valeria e hijo del “R1”) de haber solicitado el atentado a su padre. La Fiscalía agregó que al menos dos o tres personas más estarían implicadas en este hecho.

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