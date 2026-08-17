DogFest Atizapán: 300 perritos corrieron con sus dueños en la primera edición

El DogFest Atizapán fue todo un éxito en este municipio del Edomex. Alrededor de 300 perritos participaron en la carrera en compañía de sus dueños, lo que les permitió vivir y disfrutar de un momento muy especial juntos.

Esta primera edición del DogFest en Atizapán de Zaragoza, que se llevó a cabo en la Zona Esmeralda de dicho municipio, fue resultado de una iniciativa impulsada por el diputado panista, Anuar Azar. Te contamos cómo se vivió esta carrera de perritos.

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DogFest Atizapán: Así fue la primera carrera de perritos y dueños en Atizapán

Los perros son miembros importantes de la familia, por lo que salir a pasear en compañía de sus dueños ya es una costumbre, pero, ¿te imaginas participar en una carrera con tu lomito? Eso fue justamente lo que sucedió en el DogFest, una iniciativa que no solo impulsa al deporte, sino también la convivencia familiar y el cuidado responsable de los animales.

DogFest Atizapán Así se vivió el DogFest Atizapán, en el Edomex.

“Nuestros perros también son parte de la familia y tenemos la responsabilidad de cuidarlos, protegerlos y darles una vida digna”, expresó el diputado.

Además de la carrera con los lomitos, el DogFest contó con spa para mascotas, entrega gratuita de placas de identificación, venta de productos para animales por parte de emprendedores locales. Asimismo, se contó con la participación de refugios y asociaciones que realizaron una jornada de adopción.

Buscan llevar el DogFest a otras zonas del Edomex

Tras el éxito de esta primera edición del DogFest, el diputado local informó que estas actividades de convivencia entre las familias y sus mascotas estarán llegando a diferentes zonas de Atizapán.

Anuar Azar insistió en que enfocará su trabajo en generar actividades que permitan recuperar espacios de convivencia, fortalecer los vínculos entre vecinos y promover comunidades más unidas. ¿Te gustaría correr con tu perrhijo en el DogFest?

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