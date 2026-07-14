Depresión postparto; los síntomas de este trastorno y qué la origina

La depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que afecta a las mujeres durante el embarazo y después del parto y si no se trata, puede tener consecuencias graves que ponen en riesgo la salud de la mamá y el bebé.

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¿Qué es la depresión perinatal?

Este trastorno se puede presentar durante el embarazo y hasta 8 semanas después del parto y por lo regular las mujeres sienten tristeza, ansiedad y fatiga extrema. Los baby blues provocan cambios de ánimo leves y de corta duración, cuando son más intensos y duran más de dos semanas son signos de depresión postparto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres pueden llegar a presentar más episodios de ansiedad y depresión que los hombres.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión postparto?

Cada mujer es diferente y los síntomas varían, algunos de los más comunes son:

Tristeza o ansiedad durante al menos dos semanas

Desesperanza o pesimismo

Irritabilidad, frustración o inquietud

Culpa, inutilidad o impotencia

Pérdida de interés y placer en pasatiempos y actividades

Fatiga o disminución anormal de la energía

Desasosiego o problemas para quedarse quieta

Dificultad para concentrarse

Problemas para dormir o despertarse en la mañana

Cambios anormales en el apetito

Dolores o molestias físicas como dolores de cabeza o calambres

Problemas para establecer vínculos con el bebé

Pensamientos de muerte o de hacerse daño a si misma o al bebé

Las mujeres que presenten cualquiera de estos síntomas deben acudir al médico para recibir la atención necesaria.

¿Qué factores influyen en la depresión postparto?

Después de tener un bebé hay cambios en los niveles de progesterona, pero esta no es la única causa pues existen otros factores que pueden intervenir como lo son:

Problemas previos de salud mental

Causas biológicas

Falta de apoyo

Experiencias difíciles durante la infancia

Experiencias de abusos

Baja autoestima

Condiciones de vida estresantes

Acontecimientos importantes de la vida

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