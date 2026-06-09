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Salud
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Improvisan área para atender mujeres embarazadas en unidad del ISSSTE de CDMX
Personal del Hospital General José María Morelos y Pavón del ISSSTE denuncian carencias y un área improvisada para atender a las mujeres embarazadas
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Publicado
09/06/2026
🕐
22:10
Por:
Adriana Pacheco
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