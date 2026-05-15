Liverpool remata TV Samsung Crystal UHD de 75 pulgadas 4K a 6 Meses sin Intereses

Las personas que estén interesadas en renovar su TV y adquirir tecnología 4K, pueden atender a esta promoción lanzada por Liverpool, que ofrece un aparato marca Samsung destacado por su procesador y una experiencia visual superior.

Además del descuento dispuesto por la tienda, existen facilidades de pago en meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el TV Samsung Crystal UHD en Liverpool?

El aparato en promoción en Liverpool cuesta actualmente $21,019 pesos, por lo que está con un descuento de más de $2,000 pesos. Además, la tienda ofrece envío gratis a todo el país.

Quienes estén interesados en adquirir el dispositivo tienen la posibilidad de comprar el televisor Samsung en mensualidades sin interés con las siguientes tarjetas y modalidades:

Tarjetas Liverpool: 3 meses sin intereses de $7,006.33 o 6 MSI de $3,503.17 .

3 meses sin intereses de $7,006.33 o . Tarjetas Visa y MasterCard: Hasta 3 meses sin intereses.

TV Samsung El aparato está con descuento en Liverpool y se puede adquirir en hasta 6 MSI. (Liverpool)

¿Vale la pena comprar este televisor Samsung?

La pantalla Smart TV Samsung Crystal UHD de 75 pulgadas 4K destaca por su procesador Crystal 4K para una experiencia visual superior. Algunas especificaciones técnicas que vale la pena tener en cuenta antes de hacer la compra, son:

Servicios de Streaming: Netflix, Youtube y más

Compatibilidad de red: Built in Wi-Fi, Ethernet

Ancho de la base: 128.5 cm

Profundidad de la base: 28 cm

Garantía: 1 año

Este modelo es ideal para quienes buscan una pantalla de gran formato con funciones inteligentes avanzadas y un diseño elegante que se integra a cualquier estancia. Al ser un producto de gama alta, la oferta de Liverpool representa una oportunidad para adquirir tecnología de punta con un ahorro directo significativo.

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