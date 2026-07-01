Bodega Aurrera remata paquete de 4 llantas Continental 205/55 R16 UltraContact 91V con hasta 18 meses sin intereses

Bodega Aurrera cuenta con una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de neumáticos premium accesibles. El Paquete de 4 llantas Continental UltraContact 205/55 R16 con índice 91V —línea Gran Turismo Verano de la marca alemana líder mundial en neumáticos— pasó de $10,020 a $6,299 pesos por juego completo de 4 unidades, lo que representa un ahorro directo de $3,721 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 18 meses sin intereses de $349.94 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible para el presupuesto familiar considerando que se trata del reemplazo completo de las cuatro ruedas del vehículo en una sola compra. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de recoger en sucursal sin costo.

Qué ofrece el paquete Continental UltraContact frente a llantas convencionales

La Continental UltraContact es uno de los modelos más reconocidos del catálogo Continental y se posiciona como propuesta premium accesible dentro de la línea Gran Turismo Verano de la marca alemana, líder mundial en tecnología de neumáticos con presencia global y presente en fábricas mexicanas desde hace décadas. La medida 205/55 R16 con índice 91V es la configuración más demandada en sedanes compactos y crossovers del mercado mexicano.

Paquete de 4 llantas Continental en Bodega Aurrera Descuento directo de $3,721 y hasta 18 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Continental México para la llanta UltraContact 205/55 R16 91V:

Marca: Continental (alemana, líder mundial en tecnología de neumáticos con presencia global).

(alemana, líder mundial en tecnología de neumáticos con presencia global). Modelo: UltraContact , línea Gran Turismo Verano (Grand Touring Summer).

, línea Gran Turismo Verano (Grand Touring Summer). Cantidad: paquete completo de 4 llantas para reemplazar las cuatro ruedas del vehículo en una sola compra.

para reemplazar las cuatro ruedas del vehículo en una sola compra. Medida: 205/55 R16 (ancho 205 mm + perfil 55% + diámetro de rin 16 pulgadas).

(ancho 205 mm + perfil 55% + diámetro de rin 16 pulgadas). Índice de carga: 91 , equivalente a una capacidad máxima de 615 kg por llanta .

, equivalente a una capacidad máxima de . Código de velocidad: V , equivalente a velocidad máxima de 240 km/h .

, equivalente a velocidad máxima de . UTQG: Treadwear 460 // Tracción A // Temperatura A (calificaciones premium en las tres categorías del estándar de calidad Uniform Tire Quality Grade).

(calificaciones premium en las tres categorías del estándar de calidad Uniform Tire Quality Grade). Tipo de construcción: radial.

radial. Compuesto YellowChili: tecnología alemana exclusiva Continental que proporciona mayor kilometraje frente a llantas comparables del segmento premium.

tecnología alemana exclusiva Continental que proporciona frente a llantas comparables del segmento premium. Carcasa UltraShield: construcción gruesa y robusta que ofrece protección notable contra daños producidos en la conducción diaria (baches, banquetas, topes urbanos).

construcción que ofrece protección notable contra daños producidos en la conducción diaria (baches, banquetas, topes urbanos). Diseño con múltiples laminillas: forma única que maximiza el barrido del agua para agarre superior en pavimento mojado y prevención de aquaplaning.

forma única que maximiza el para agarre superior en pavimento mojado y prevención de aquaplaning. Ruido mínimo: construcción especializada que reduce el ruido externo para conducción silenciosa y confortable.

construcción especializada que reduce el ruido externo para conducción silenciosa y confortable. Baja resistencia a la rodadura: contribuye a la eficiencia de combustible y ahorro de gasolina en el uso cotidiano.

contribuye a la y ahorro de gasolina en el uso cotidiano. Desgaste uniforme: diseño optimizado para prolongar la vida útil del neumático y mejorar la relación costo-beneficio.

diseño optimizado para prolongar la vida útil del neumático y mejorar la relación costo-beneficio. Es Run Flat: No (versión estándar sin autoreparación).

No (versión estándar sin autoreparación). Fabricación: México (código de fabricación 3225 según ficha Continental oficial).

(código de fabricación 3225 según ficha Continental oficial). Vehículos compatibles: sedanes compactos y crossovers con medida 205/55 R16 de fábrica, incluidos Volkswagen Golf, Honda Civic, Toyota Corolla, Ford Focus, Mazda 3, Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Kia Forte y modelos equivalentes.

sedanes compactos y crossovers con medida 205/55 R16 de fábrica, incluidos y modelos equivalentes. Uso principal: conducción urbana y carretera, apto tanto para uso diario en ciudad como para viajes de larga distancia.

conducción urbana y carretera, apto tanto para uso diario en ciudad como para viajes de larga distancia. Reseñas Mercado Libre México: calificación 4.8/5 estrellas con más de 32 opiniones positivas de compradores mexicanos.

calificación con más de 32 opiniones positivas de compradores mexicanos. Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación de Continental México (algunos distribuidores autorizados ofrecen garantía limitada por vida útil de la banda de rodamiento).

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones y peso del empaque de un paquete de 4 llantas (formato circular de aproximadamente 60 cm de diámetro cada una y 8-10 kg por unidad, con peso total del paquete de 32-40 kg), Bodega Aurrera recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

La instalación, balanceo y alineación de las 4 llantas no están incluidas en el precio del paquete y deben contratarse por separado con un taller automotriz certificado o con un servicio de instalación profesional. El costo típico del servicio completo de instalación + balanceo + alineación de las 4 llantas en México oscila entre $1,200 y $2,800 pesos según la zona y el servicio elegido.

El paquete incluye 12 meses de garantía oficial Continental México contra defectos de fabricación; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Para garantizar la validez de la garantía Continental, conviene que la instalación sea realizada por un taller certificado y conservar la factura del servicio de instalación junto con la factura del producto. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto siempre y cuando las llantas no hayan sido instaladas ni utilizadas.

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