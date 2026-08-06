Nadie nos va a extrañar: Hora de estreno de la Temporada 2 y reparto completo

Los pasillos de la preparatoria, los noventa y las amistades que parecían durar para siempre volverán a cobrar vida; “Nadie nos va a extrañar” regresa a Prime Video con una segunda temporada que promete emociones intensas, nuevos desafíos y un cierre que marcará el destino de sus protagonistas.

Después de un final que dejó a miles de espectadores con el corazón roto, la serie mexicana retoma la historia de Alex, Tenoch, Daniela y Marifer, quienes deberán aprender a seguir adelante tras la muerte de Memo.

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En adn Noticias te contamos cuándo se estrena, a qué hora estará disponible y quiénes forman parte del elenco.

¿Cuándo se estrena Nadie nos va a extrañar Temporada 2?

La segunda temporada llegará al catálogo de Amazon Prime Video este viernes 7 de agosto de 2026.

Si vives en México, los nuevos episodios estarán disponibles a partir de las 12:00 horas (tiempo del centro del país), por lo que los suscriptores podrán comenzar el maratón desde el mediodía.

Reparto completo de Nadie nos va a extrañar 2

Los protagonistas que conquistaron al público regresan para despedirse de su último año de preparatoria.

Nicolás Haza es Alex

Alex vuelve convertido en uno de los pilares del grupo. Mientras intenta mantener vivo el negocio que construyeron junto a sus amigos, también tendrá que enfrentar el vacío que dejó la muerte de Memo.

Camila Calónico es Marifer

Marifer continuará mostrando su lado más sensible y creativo mientras enfrenta un proceso de duelo que cambiará su forma de ver la vida.

Virgilio Delgado es Tenoch

Tenoch seguirá siendo el alumno más brillante del salón, aunque esta vez descubrirá que no todos los problemas pueden resolverse con lógica.

Macarena Oz es Daniela

Daniela intentará mantener unido al grupo mientras enfrenta cambios personales que pondrán a prueba sus planes para el futuro.

El elenco también está integrado por:

• Edu Maruri como Diego.

• Alejandro Puente como Rafa.

• Regina Cedeño como Susi.

• Daniela Luque como Ilse.

• Ela Valim como Mariana.

• Carla Adell como Paulina.

• Demetrio Bonilla como Erick.

• Asbel Ramses como Benny.

• Emanuel Lattanzio como Lalo.

• Mauricio Pimentel como Pascual.

• Ernesto Laguardia como el director.

• Tiaré Scanda como Rocío.

• Natalia Payán como Lili.

¿De qué trata la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar?

La historia comienza poco después de la muerte de Memo, un hecho que cambió para siempre la vida del grupo de amigos.

Alex, Tenoch, Daniela y Marifer intentarán seguir adelante mientras enfrentan el duelo y deciden qué hacer con el negocio de tareas, proyectos y guías escolares que los unió durante la preparatoria.

Sin embargo, conservar ese legado no será sencillo, pues, un nuevo grupo de estudiantes intentará quedarse con el negocio, provocando una rivalidad que pondrá en riesgo la amistad de los protagonistas y cambiará el ambiente dentro de la escuela.

A la par de este conflicto, cada personaje deberá enfrentarse a decisiones que marcarán el cierre de su adolescencia: el primer amor, la presión familiar, la búsqueda de identidad y el miedo a un futuro incierto serán parte de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” que promete ser más emotiva que la anterior.

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