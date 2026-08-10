La crisis de la vivienda en México: ¿Por qué comprar una casa es cada vez más difícil?

Durante la conversación se aborda por qué millones de personas quedan fuera del mercado inmobiliario, cómo la falta de oferta de vivienda económica impacta la competitividad, la movilidad y el desarrollo del país, y por qué la solución no pasa únicamente por controlar los precios, sino por impulsar más vivienda bien ubicada, con servicios y planeación urbana.

Un análisis sobre uno de los problemas económicos y sociales más importantes de México y las alternativas para garantizar el acceso a una vivienda digna.