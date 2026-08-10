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La crisis de la vivienda en México: ¿Por qué comprar una casa es cada vez más difícil?

¿Por qué cada vez es más difícil acceder a una vivienda en México? En esta edición de Índice Económico, Horacio Urbano analiza las causas de la crisis habitacional, el aumento en los precios de las viviendas y los desafíos para construir hogares realmente accesibles.

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Por: Redacción adn Noticias

Durante la conversación se aborda por qué millones de personas quedan fuera del mercado inmobiliario, cómo la falta de oferta de vivienda económica impacta la competitividad, la movilidad y el desarrollo del país, y por qué la solución no pasa únicamente por controlar los precios, sino por impulsar más vivienda bien ubicada, con servicios y planeación urbana.

Un análisis sobre uno de los problemas económicos y sociales más importantes de México y las alternativas para garantizar el acceso a una vivienda digna.