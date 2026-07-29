¿Está en riesgo la economía de México? Déficit, deuda y crecimiento bajo la lupa

En este programa, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), analiza los desafíos que enfrenta la economía mexicana, el impacto del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.

Durante la conversación explica por qué financiar gasto improductivo no impulsa el crecimiento económico, advierte sobre las consecuencias de no corregir el déficit —como una posible pérdida de calificación crediticia, mayores tasas de interés y menor inversión— y plantea las condiciones necesarias para recuperar la confianza de los inversionistas.

Además, reflexiona sobre la importancia de ordenar las finanzas públicas para impulsar el crecimiento económico y garantizar la capacidad del país para generar bienestar y cumplir con sus obligaciones financieras.

Una conversación clave para entender el futuro de la economía mexicana y los retos que enfrenta el país.