Conflicto entre EUA e Irán: ¿qué impacto tendrá en la economía de México?

En este análisis se exploran los posibles efectos de una guerra prolongada en Medio Oriente, el papel de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos y los riesgos que enfrenta la economía global si el conflicto se extiende.

Además, se explica por qué no se ha alcanzado un acuerdo de paz, cómo la economía estadounidense ha logrado mantener el crecimiento pese a la incertidumbre y por qué un eventual riesgo de recesión en Estados Unidos tendría un impacto directo en México.

También se analiza la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el suministro de materias primas esenciales, las repercusiones sobre las cadenas de producción, el comercio internacional y la relación económica entre México y Estados Unidos.

Un panorama para entender cómo un conflicto geopolítico puede influir en los mercados, la inversión, el comercio y el crecimiento económico de la región.