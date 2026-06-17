“Gobierno amadísimo, pero una economía que no despega”; critica Leonardo Curzio vanidad de la Presidencia de México

Leonardo Curzio criticó que el gobierno “esté fascinado con sus números” cuando existen malos datos en el desempeño económico, criticando la vanidad de aprobación —con un 70%— ante unas finanzas nacionales que no despegan.

El analista le sugirió al gobierno “bajarle tres puntitos” a la actitud de la campaña electoral para concentrarse en pensar cómo mejorar al país, ya que la situación actual requiere cooperación general y no polarización.

Curzio propuso tres ejes urgentes para el país:

Educación de Estado

Reactivación económica

Interlocución y diálogo

Finalmente, llamó a la calma y cooperación, recomendando “relajar el ambiente político” para dar pie a la cooperación de todos los actores sociales y no darle protagonismo a una campaña electoral que aún no está en puerta.