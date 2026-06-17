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“Gobierno amadísimo, pero una economía que no despega”; critica Leonardo Curzio vanidad de la Presidencia de México

Leonardo Curzio reflexiona sobre la desconexión entre la alta popularidad del gobierno y la compleja realidad nacional; señala que México vive en “dos pentagramas” distintos.

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1 minuto lectura
Escrito por: Leonardo Curzio

Leonardo Curzio criticó que el gobierno “esté fascinado con sus números” cuando existen malos datos en el desempeño económico, criticando la vanidad de aprobación —con un 70%— ante unas finanzas nacionales que no despegan.

El analista le sugirió al gobierno “bajarle tres puntitos” a la actitud de la campaña electoral para concentrarse en pensar cómo mejorar al país, ya que la situación actual requiere cooperación general y no polarización.

Curzio propuso tres ejes urgentes para el país:

  • Educación de Estado
  • Reactivación económica
  • Interlocución y diálogo

Finalmente, llamó a la calma y cooperación, recomendando “relajar el ambiente político” para dar pie a la cooperación de todos los actores sociales y no darle protagonismo a una campaña electoral que aún no está en puerta.

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