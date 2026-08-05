¿Quién era César Gastélum? Su asesinato revive la violencia contra influencers en Sinaloa y la lista de creadores que han muerto

El asesinato del influencer César Gastélum, ocurrido la noche del 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, volvió a encender las alertas sobre la violencia que ha alcanzado a creadores de contenido en la entidad.

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El joven fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo junto a otras personas en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida.

El crimen quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales; su muerte se suma a otros casos de influencers asesinados en los últimos meses en Sinaloa y otras entidades.

¿Qué pasó con César Gastélum?

De acuerdo con los primeros reportes, César Gastélum se encontraba transmitiendo en vivo cuando una motocicleta pasó frente al grupo en al menos dos ocasiones.

Momentos después, uno de los ocupantes abrió fuego directamente contra el influencer, quien murió en el lugar.

Las personas que lo acompañaban lograron ponerse a salvo, mientras que la agresión quedó parcialmente registrada durante la transmisión.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya investiga el homicidio para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

¿Quiénes son los influencers asesinados en Sinaloa?

La muerte de César Gastélum volvió a poner atención sobre una serie de homicidios de creadores de contenido registrados desde octubre de 2024.

Entre los casos documentados se encuentran:

• Juan Carlos “El Chilango”, asesinado el 19 de octubre de 2024.

• Miguel Vivanco “El Jasper”, víctima de homicidio en noviembre de 2024.

• Leobardo Aispuro Soto “El Gordo Peruci”, asesinado el 9 de diciembre de 2024.

• Gail Castro “Gail Toys”, hermano de Markitos Toys, asesinado en enero de 2025 en Ensenada, Baja California.

• María de Jesús N., hermana del influencer Conejo Toys, asesinada en Sinaloa durante 2025.

• Camilo Ochoa, exintegrante del Cártel de Sinaloa que posteriormente se convirtió en creador de contenido y fue asesinado en Morelos.

En total, diversos reportes periodísticos contabilizan al menos 10 casos de creadores de contenido asesinados desde finales de 2024.

¿César Gastélum aparecía en la lista de influencers amenazados?

En enero de 2025 fueron lanzados panfletos desde avionetas sobre distintos puntos de Culiacán.

Los volantes contenían fotografías y nombres de 25 influencers, músicos y figuras públicas, a quienes señalaban de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados aparecían artistas como Peso Pluma, Roberto Tapia, así como integrantes del entorno de Markitos Toys.

Sin embargo, las acusaciones difundidas en esos panfletos no fueron acompañadas de pruebas y ninguna autoridad las ha acreditado.

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, César Gastélum no figuraba entre las personas señaladas en esos volantes.

¿Existe relación entre los asesinatos?

Aunque varios de estos homicidios ocurrieron en un contexto de violencia derivado de la disputa entre grupos criminales en Sinaloa, las autoridades no han confirmado que todos los casos estén relacionados entre sí.

Cada investigación continúa por separado y la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas para esclarecer los hechos.

El asesinato de César Gastélum volvió a colocar bajo la lupa la seguridad de los creadores de contenido en Sinaloa.

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