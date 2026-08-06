César Gastélum: Esta fue la ÚLTIMA publicación del influencer en redes sociales: “La cita fresita” | VIDEO

El asesinato de César Gastélum en plena transmisión en vivo no solo conmocionó a sus seguidores en redes sociales, sino que también puso al descubierto una ola de asesinatos de influencers vinculados a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

El famoso creador de contenido fue asesinado a balazos mientras grababa un video en el exterior de un restaurante de comida rápida, ubicado en Desarrollo Urbano Tres Ríos. Pero, cuál fue la última publicación en redes sociales de César Gastélum? Te contamos los detalles.

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¿Cuál fue la última publicación de César Gastélum en redes sociales

César Gastélum, de 25 años de edad, era un popular influencer sinaloense que solía compartir divertidos videos de situaciones cotidianas. También solía colaborar con otros creadores de contenido, este fue el caso de La Beba, con quien grabó un clip que se convirtió en su última publicación en redes sociales.

El pasado domingo 2 de agosto, el influencer compartió con sus 108 mil seguidores en Instagram un nuevo video titulado “La verdadera cita fresita”. En el clip, César Gastélum aparece usando sombrero y camisa negra mientras abraza por la cintura a la influencer conocida como La Beba, quien luce un vestido rojo. Junto a ellos aparece un ramo de flores. De fondo suena la canción La Cita Fresita 2, de Luis R. Conriquez.

El influencer también compartió el video en su canal de TikTok, donde contaba con 581 mil seguidores.

Así reaccionó La Beba al enterarse del asesinato de César Gastélum

Por su parte, La Beba se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando varios de sus seguidores le informaron de la muerte de César Gastélum en los comentarios. La influencer no daba crédito a lo que decían sus seguidores, por lo que pidió a su asistente que bsucara el video del asesinato en X.

“Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata. Ay, a ver”, comentó la creadora de contenido aún sin dar crédito a lo que veía.

Un día después, La Beba utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a César Gastélum.

“Descansa en paz, todavía no puedo creer que esto sea verdad, lo vi y simplemente no me la creí. La vida puede cambiar en un instante. Espero de corazón que donde sea que estés encuentres toda la paz que mereces, que Dios te reciba con los brazos abiertos y tu recuerdo viva siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte”, escribió la famosa.

César Gastélum, streamer seńalado en un panfleto por colaborar con los Chapitos, fue asesinado mientras transmitía en Kick.

💀

Urge que se lleven al Horny y al Markitos Toys también.

😭 pic.twitter.com/Mp9suuDKvj — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) August 5, 2026

¿Quién era César Gastélum?

César Daniel Nolasco Gastélum era un creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa, que ganó popularidad en redes sociales por su divertido estilo bélico o “alucín”.

Estudió la carrera de Derecho y, precisamente, fue en su época universitaria donde comenzó a crear contenido para redes sociales acerca de divertidas situaciones cotidianas, chistes, comida.

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