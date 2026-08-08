Valeria Márquez: Reviven entrevista de Vivian de la torre en donde se deslindó del feminicidio de su amiga

El caso de Valeria Márquez sigue dando de qué hablar luego de que esta semana el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que la investigación por su feminicidio continúa abierta y que no se descarta la participación de dos o tres personas más, además de los ya detenidos.

Entre quienes han comparecido ante las autoridades están Vivian y Érika, dos mujeres cercanas a Valeria que estaban presentes cuando ocurrió el ataque.

Y aunque el fiscal fue claro en que, por ahora, ambas siguen como testigos, la presión en redes sociales ya las había puesto en el centro del huracán.

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¿Qué dijo el fiscal de Jalisco sobre sospechosas del feminicidio de Valeria Márquez?

En conferencia de prensa, González de los Santos explicó que las amigas de la influencer forman parte de la carpeta de investigación, aunque aclaró que su situación podría cambiar según lo que arrojen las pesquisas:

“No podemos descartar nada, insisto. En este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta; si dentro de la investigación nos arroja algún dato de prueba que las implique, desde luego que tendría que variar su situación”, declaró el fiscal ante medios.

Vivian de la Torre habla sobre señalamientos del feminicidio de Valeria Márquez

Desde que Valeria Márquez fue asesinada, miles de usuarios en redes empezaron a señalar directamente a Vivian de la Torre, su amiga más cercana, como posible responsable, sin embargo, la creadora de contenidos salió a deslindarse de todo.

Fue en una entrevista en el 2025 para el creador de contenidos, Mafian TV, en donde decidió romper el silencio y se deslindó de los rumores:

“No tengo miedo porque no he hecho nada malo y porque no me rodeo de gente mala”, dijo.

Vivian aseguró que su decisión de finalmente dar la cara, fue igual de directa: “Ya estoy lista. Quiero hacer la entrevista por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en todas las redes sociales, las cosas que han inventado de mí, pero lógicamente no es la verdad. Yo, desde el día uno, he querido aclarar todo, pero por obvias razones no se podía”.

Cuando le preguntaron si sospechaba de alguien, fue tajante: “De todo tengo pruebas, ya todo está declarado ante las autoridades desde hace rato y la verdad no, no tengo sospechas de nadie, no tengo idea de quién pudo haber sido... no tenía amenazas de absolutamente nadie. Entonces no tengo idea de quién pudo haber sido”.

¿Quiénes son Vivian y Érika en este caso?

Vivian de la Torre era amiga cercana de Valeria y aparecía con frecuencia en sus redes; el día del ataque, durante la transmisión en vivo, Valeria mencionó frente a la cámara que Vivian le insistía en quedarse porque le enviaría un regalo, un detalle que muchos usuarios tomaron como punto de partida para especular en internet.

Érika, por su parte, era empleada del salón Blossom The Beauty Lounge y estaba en el local al momento del crimen; apareció en la transmisión momentos antes del ataque y fue quien apagó el celular tras los disparos.

Según su defensa, ha sido víctima de hostigamiento y acoso digital derivado de su reacción en ese momento.

Así fue el asesinato de Valeria Marquez

El 13 de mayo de 2025, alrededor de las 18:30 horas, Valeria transmitía en vivo desde su salón en Zapopan cuando fue atacada. Más de 15 mil personas lo presenciaron en tiempo real por TikTok.

Durante la transmisión llegaron tres personas distintas con el pretexto de hacer entregas: una en moto que llevó una bebida, otra que entregó un peluche, y una tercera que preguntó directamente por ella, momento en que Valeria apagó el micrófono.

Fue entonces cuando un hombre entró al local y disparó en varias ocasiones; horas antes, una empleada le había contado que un repartidor se negó a dejar un paquete porque debía entregarlo en persona y que volvería más tarde.

Valeria llegó a decir frente a cámara: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí”, aunque después restó importancia al comentario.

Hasta el momento el Fiscalía de Jalisco ha insistido, desde los primeros días de la investigación por el caso de Valeria Márquez, en que sus líneas de trabajo se basan en evidencia pericial, testimonios y análisis de video, no en lo que circula en redes sociales.

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