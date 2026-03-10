adn bueno
Breaking News

Suman 3 muertos tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad, CDMX; desactivan servicios de emergencia

Heeseung le dice adiós a ENHYPEN, esto es lo que pasará con la banda

Después de seis años de estar en la agrupación, Heeseung salió de ENHYPEN; señaló que vivió momentos muy valiosos como integrante.

Heeseung sale de ENHYPEN tras seis años
La agencia BELIFT LAB confirmó la salida de Heeseung y aseguró que esta noticia puede ser repentina para muchos fans.|Getty Images

Escrito por: Adriana Pacheco

Una noticia de última hora sacudió a los fans del K-Pop, pues se dio a conocer que Heeseung se separará del grupo ENHYPEN, donde es una de las voces principales, para abrirse camino como solista.

BELIFT LAB, la agencia de ENHYPEN, confirmó la salida de Heeseung para debutar como solista, luego de seis años de estar en la agrupación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo BELIFT LAB sobre la salida de Heeseung?

A través de un comunicado, la agencia señaló que luego de conversaciones a fondo con cada uno de los miembros sobre el futuro que visualizan y la dirección del equipo quedó claro que Heeseung tiene su propia visión musical, por lo que ha decidido respetarla.

Resaltó que ENHYPEN continuará con sus actividades a partir de ahora con un grupo de seis miembros y aunque comprendía las reacciones que este anuncio podría tener en los fans, aseguró que esta decisión se tomó por el futuro de la boy band y el artista.

¿Qué dijo Heeseung sobre su salida?

Después de que BELIFT LAB confirmara la noticia, Heeseung señaló que los años que vivió dentro de ENHYPEN fueron muy intensos y lleno de momentos valiosos que son difíciles de expresar en palabras, pero ahora se prepara para su propuesta laboral.

Recalcó que él más que nadie estará apoyando a la banda, pues siempre estará agradecido por el cariño que recibió como integrante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
K-pop

LO MÁS VISTO