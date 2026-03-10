Heeseung le dice adiós a ENHYPEN, esto es lo que pasará con la banda

Una noticia de última hora sacudió a los fans del K-Pop, pues se dio a conocer que Heeseung se separará del grupo ENHYPEN, donde es una de las voces principales, para abrirse camino como solista.

BELIFT LAB, la agencia de ENHYPEN, confirmó la salida de Heeseung para debutar como solista, luego de seis años de estar en la agrupación.

¿Qué dijo BELIFT LAB sobre la salida de Heeseung?

A través de un comunicado, la agencia señaló que luego de conversaciones a fondo con cada uno de los miembros sobre el futuro que visualizan y la dirección del equipo quedó claro que Heeseung tiene su propia visión musical, por lo que ha decidido respetarla.

Resaltó que ENHYPEN continuará con sus actividades a partir de ahora con un grupo de seis miembros y aunque comprendía las reacciones que este anuncio podría tener en los fans, aseguró que esta decisión se tomó por el futuro de la boy band y el artista.

[공지] ENHYPEN 향후 활동 안내



안녕하세요.

빌리프랩입니다.



ENHYPEN을 변함없이 응원해주시는 ENGENE 여러분께 진심으로 감사드리며, ENHYPEN의 향후 활동 체제와 관련하여 안내드립니다.



당사는 ENHYPEN이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 고민하고 논의해왔습니다. 멤버 각자가… — ENHYPEN OFFICIAL (@ENHYPEN) March 10, 2026

¿Qué dijo Heeseung sobre su salida?

Después de que BELIFT LAB confirmara la noticia, Heeseung señaló que los años que vivió dentro de ENHYPEN fueron muy intensos y lleno de momentos valiosos que son difíciles de expresar en palabras, pero ahora se prepara para su propuesta laboral.

Recalcó que él más que nadie estará apoyando a la banda, pues siempre estará agradecido por el cariño que recibió como integrante.

Hello, this is ENHYPEN HEESEUNG GLOBAL. pic.twitter.com/85E9o3ejOi — ENHYPEN HEESEUNG GLOBAL (@LHSGlobalTeam) March 10, 2026

