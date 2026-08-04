El cambio generacional de los cárteles, según experto en seguridad: México y la era de los “narcojuniors”

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, así como las condenas en Estados Unidos (EUA) contra Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán han modificado las estructuras de los principales cárteles del narcotráfico en México, provocando que vivan un cambio generacional forzado y adelantado.

David Saucedo, experto en seguridad y gobierno, explicó a adn Noticias que este cambio de batuta de poder dentro de las estructuras criminales podría ser nombrado como la “era de los narcojuniors”.

“Tenemos en Sinaloa (por ejemplo) una especie de narcojuniors, es decir, jóvenes que están al frente de los grupos criminales que fundaron sus padres y que, ahorita, están conduciendo la producción, transporte y comercialización de drogas”, refirió.

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Características de los narcojuniors que dominan el crimen organizado

Bajo la definición del experto, es importante comprender que ahora al frente de los grupos del narcotráfico están personas jóvenes que no “vinieron de abajo” como sus padres, sino que crecieron con los lujos que dejó "el negocio" por décadas.

Esto les permitió acceso a educación (ya que sus padres muchas veces no acabaron la primaria) y a otras relaciones de poder, lo que, además, provocó un cambio en el actuar de estos grupos y podría responder al porqué se volvieron más violentos.

“Los narcojuniors son arrogantes, desafiantes, vanidosos y lo que buscan es confrontar y derrotar a las autoridades, esta circunstancia los hace más agresivos y esto incrementa la violencia”, refirió.

Entre sus características se encuentran:

Ser menores de 45 años

Tener educación en colegios de paga en México o en Estados Unidos

en México o en Estados Unidos Buscan superar el “legado” de sus padres con acciones más violentas o confrontativas

David Saucedo puntualizó que esta sucesión no sólo ha pasado en México, sino que se vivió en Colombia cuando cayó Pablo Escobar y el Cártel de Cali vivió una reconfiguración.

“Esto que vivimos en México también lo vivió Colombia en la década de los noventas del siglo pasado, cuando cayó Pablo Escobar, el cártel de Cali, así como los líderes del cártel de Bahía del Norte. Los nuevos narco juniors colombianos, en efecto, fueron más violentos y esto, lamentablemente, es lo que estamos viendo actualmente en México”, continúo.

¿Quiénes son los nuevos líderes de los cárteles mexicanos?

Aunque este cambio está ocurriendo en varios grupos criminales, es en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa donde es más evidente:

Cártel Jalisco Nueva Generación

Tras el abatimiento de El Mencho, el nuevo líder del cártel es Juan Carlos Valencia González, El 03 o El Pelón, hijastro del Oseguera Cervantes y un ciudadano estadunidense, lo que modificaría el actuar del CJNG y el combate a éste por parte de las autoridades, debido a que su liderazgo se vuelve trasnacional.

Cártel de Sinaloa

En palabras del experto, este grupo criminal ya no volverá a ser lo que fue, debido al rompimiento interno que vivió tras la entrega de El Mayo Zambada. Ahora existen Los Chapitos y La Mayiza.

La Mayiza quedó a cargo de Ismael Zambada Sicairo, El Mayito Flaco, así como de Ismael Zambada Imperial, El Mayito Gordo.

Mientras que en Los Chapitos el liderazgo lo tienen Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, luego de la detención de sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López.

La Nueva Familia Michoacana

Finalmente, el especialista en seguridad también menciona a los hermanos Huratado Olascoaga, quienes quedaron al frente de la Nueva Familia Michoacana.

Johnny Hurtado, El Pez, y José Alfredo, La Fresa, son buscados por Estados Unidos y México, además les fueron congelados sus bienes.

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