Confirmado en Tijuana: permanecerá cerrado el puente El Chaparral todos los días de 8 a 12 horas hasta esta fecha de agosto 2026

El Ayuntamiento de Tijuana mantendrá la suspensión total del tránsito vehicular en el Puente El Chaparral de 8:00 a 12:00 horas hasta el próximo lunes 10 de agosto de 2026.

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SDTU) ejecuta este corte en ambos sentidos sobre el tramo que une la avenida Revolución con la avenida de la Amistad para realizar reparaciones estructurales. Las labores buscan renovar las losas de la vialidad dañada y garantizar la seguridad de los automovilistas que cruzan la Zona Río.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Hasta cuándo durará el bloqueo vehicular diario en el Puente El Chaparral?

El cierre del Puente Centro Histórico–Puerta México en Tijuana concluirá de forma definitiva el lunes 10 de agosto, una vez que finalice el endurecimiento del concreto de alta resistencia aplicado en la infraestructura. Las cuadrillas de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal inhabilitan la circulación durante cuatro horas cada mañana para avanzar en la sustitución de las juntas de expansión.

Los conductores que avanzan desde la Zona Centro deben prever demoras de 20 a 30 minutos por el embudo vial que se forma en los límites con la frontera norte. Las autoridades de tránsito colocaron barreras de contención antes de la avenida de la Amistad para evitar que los carros queden atrapados sin opción de retorno.

¿Cuáles son las rutas alternas en la Zona Río para rodear las obras del Puente El Chaparral?

La administración encabezada por el presidente municipal Abdiel Gutiérrez Coronado dispuso un operativo vial para canalizar a los automovilistas hacia rutas secundarias mientras dura la suspensión matutina.

El esquema de circulación sugerido por la Dirección de Obras abarca estas alternativas de transporte:

Por la Glorieta Las Tijeras: sirve para dar la vuelta sobre el monumento y enlazar la colonia Empleados Federales con el primer cuadro de la ciudad.

sirve para dar la vuelta sobre el monumento y enlazar la colonia Empleados Federales con el primer cuadro de la ciudad. Acceso por el carril del Pase Médico: permite el desplazamiento ágil de usuarios registrados en el sector comercial y de servicios de la Zona Río.

permite el desplazamiento ágil de usuarios registrados en el sector comercial y de servicios de la Zona Río. Cruce por la Garita de Otay: funciona como la vía principal para los automovilistas internacionales que buscan esquivar la saturación vehicular en San Ysidro.

¿Qué fallas repara la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en el Puente El Chaparral?

El titular de la DOIUM, Carlos Gastélum Félix, detalló que el proyecto contempla retirar los elementos desgastados por el flujo permanente de unidades pesadas y automóviles particulares. El personal operativo modifica los empalmes del puente para montar un sistema de unión moderno que soporte el constante frenado vehicular.

Las labores concluyen este mes sin afectaciones permanentes al comercio local ni a los accesos hacia los puentes peatonales de la franja limítrofe.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.