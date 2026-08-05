Lista oficial de líderes del CJNG por los que EUA ofrece millonaria recompensa

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EUA) detalló cómo se reparten los 102 millones de dólares en recompensas contra los altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos nuevos montos de recompensa forman parte de la estrategia Degradación del CJNG con la que EUA pretende desintegrar el grupo criminal que fundó Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue abatido en Tapalpa, Jalisco, a inicios de este año.

The United States is hunting down, dismantling, and destroying Cártel de Jalisco Nueva Generación. @StateDept is offering rewards totaling over $100 million for information leading to the arrests and/or convictions of their leaders and associates. We are also imposing visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 5, 2026

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Lista oficial de recompensas por líder del CJNG en EUA

De acuerdo a las autoridades estadunidenses, el CJNG es “una de las organizaciones narcoterroristas más violencias y peligrosas” y estas son las recompensas por sus principales líderes:

Juan Carlos Valencia González , El Pelón o El 03 , nuevo líder del CJNG: 25 millones de dólares

, o , nuevo líder del CJNG: Audias Flores Silva , El Jardinero , actualmente preso en México: 15 millones de dólares

, , actualmente preso en México: Gonzalo Mendoza Gaytán , El Sapo , yerno de El Mencho : 15 millones de dólares

, , yerno de : Julio Alberto Castillo Rodríguez , El Chorro : 15 millones de dólares

, : Ricardo Ruiz Velasco , El Tripa : 10 millones de dólares

, : Julio César Moreno Pinzón , El Tarjetas : 10 millones de dólares

, : Carlos Andrés Rivera Varela , La Firma : 10 millones de dólares

, : Griselda Margarita Arredondo Pinzón: 2 millones de dólares

EUA cancela visas de familiares de narcos mexicanos

En el comunicado de este 5 de agosto también se dio a conocer que el Departamento de Estado impuso restricciones a 65 visas de personas vinculadas con el CJNG, de las cuales 26 fueron canceladas.

Asimismo, se dio a conocer que desde junio de 2025 se han revocado un total de 93 visas a familiares y socios de narcotraficantes.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, los miembros más violentos de los cárteles y sus facilitadores criminales ya no pueden ingresar a nuestro país y aterrorizar al pueblo estadunidense”, explicaron.

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