Costco remata pintura Sherwin Williams ViniPlus 19 litros con 15% descuento hasta 9 de agosto

Sherwin Williams, una de las principales fabricantes globales de pinturas para uso doméstico e industrial, tiene presencia en el catálogo Costco México con una promoción por ventana temporal acotada. La Cubeta de Pintura ViniPlus Vinil-Acrílica Blanca de 19 litros figura actualmente en $849 pesos desde los $999 pesos del precio de catálogo. La diferencia acumula $150 pesos menos, cifra que representa el 15 por ciento del precio original. La promoción es válida exclusivamente del 3 al 9 de agosto de 2026 según ventana temporal oficial confirmada por Costco.

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Es importante mencionar que Costco establece un mínimo de compra de 4 cubetas para esta promoción específica, lo que representa una inversión total de $3,396 pesos para acceder al descuento. La cantidad resulta ideal para proyectos amplios de mantenimiento del hogar como pintado completo de fachadas, remodelación de múltiples habitaciones, mantenimiento periódico de locales comerciales u oficinas medianas.

¿Qué distingue a ViniPlus dentro del catálogo Sherwin Williams accesible?

Sherwin Williams organiza su portafolio mexicano en múltiples líneas según nivel de prestaciones y presupuesto disponible del comprador. ViniPlus ocupa el escalón accesible orientado a audiencia con proyectos de mantenimiento regular del hogar que busca marca reconocida sin migrar al segmento premium ProClassic o Emerald del catálogo estadounidense que puede duplicar la inversión por cubeta. El posicionamiento apunta específicamente a familias con casas de tamaño medio a grande, propietarios de locales comerciales que renuevan estética periódicamente y contratistas independientes con presupuesto controlado.

ViniPlus 19L en Costco (Costco)

Estas son las especificaciones técnicas de ViniPlus según ficha oficial Sherwin Williams México disponible en Costco:

Composición y acabado:

Fabricante: Sherwin Williams (compañía estadounidense con sede en Cleveland, Ohio, fundada en 1866 y actualmente entre las tres principales productoras globales de pinturas arquitectónicas según reportes anuales de la industria).

(compañía estadounidense con sede en Cleveland, Ohio, fundada en 1866 y actualmente entre las tres principales productoras globales de pinturas arquitectónicas según reportes anuales de la industria). Producto específico: ViniPlus Pintura Blanca Vinil-Acrílica de 19 litros.

de 19 litros. Tipo: vinil-acrílica con acabado mate.

vinil-acrílica con acabado mate. Color: blanco estándar (aceptable para posterior mezcla con colorantes profesionales de Sherwin Williams si se busca personalización tonal).

blanco estándar (aceptable para posterior mezcla con colorantes profesionales de Sherwin Williams si se busca personalización tonal). Presentación: cubeta industrial de 19 litros.

cubeta industrial de 19 litros. Poder cubriente: clasificado como bueno según especificaciones del fabricante.

Rendimiento por cubeta:

Rendimiento teórico: 12 metros cuadrados por litro en superficie lisa a una milésima de espesor húmedo — equivalente a 228 metros cuadrados por cubeta completa aplicada bajo condiciones ideales.

en superficie lisa a una milésima de espesor húmedo — equivalente a aplicada bajo condiciones ideales. Rendimiento práctico esperado: entre 150 y 200 metros cuadrados por cubeta considerando aplicación de dos manos + superficies texturizadas + pérdidas por absorción del sustrato.

entre 150 y 200 metros cuadrados por cubeta considerando aplicación de dos manos + superficies texturizadas + pérdidas por absorción del sustrato. Cobertura completa: una cubeta permite pintar aproximadamente una vivienda promedio de tres recámaras con dos manos de pintura + retoques.

Composición ambiental:

Emisiones de VOC: inferior a 50 gramos por litro — clasificación oficial “Bajo VOC” según estándares industriales internacionales.

— clasificación oficial “Bajo VOC” según estándares industriales internacionales. Beneficio directo: menor exposición a compuestos orgánicos volátiles durante y después de la aplicación, característica valorada por familias con niños pequeños, audiencia sensible a olores químicos o proyectos en espacios cerrados sin ventilación amplia.

Superficies compatibles:

Interiores: muros de yeso + tablero de yeso + cemento + mortero + concreto + ladrillo + tabique + madera + mampostería.

muros de yeso + tablero de yeso + cemento + mortero + concreto + ladrillo + tabique + madera + mampostería. Exteriores: las mismas superficies bajo condiciones específicas que se detallan más adelante.

las mismas superficies bajo condiciones específicas que se detallan más adelante. Sectores de aplicación oficial: casas habitación + oficinas + locales comerciales + construcción general.

Métodos de aplicación:

Brocha: verificando previamente que las cerdas estén completas y no desprendan pelos + dilución máxima con agua limpia del 10 por ciento del volumen.

verificando previamente que las cerdas estén completas y no desprendan pelos + dilución máxima con agua limpia del 10 por ciento del volumen. Rodillo: retirando el pelo suelto del rodillo con cinta adhesiva antes de la primera aplicación + dilución máxima con agua limpia del 10 por ciento.

retirando el pelo suelto del rodillo con cinta adhesiva antes de la primera aplicación + dilución máxima con agua limpia del 10 por ciento. Equipo Airless profesional: siguiendo recomendaciones específicas del fabricante del equipo para presiones y boquillas correctas.

Un dato importante que Sherwin Williams especifica claramente en su ficha oficial y que Costco reproduce en la página del producto merece atención destacada: la exposición al exterior está recomendada únicamente para superficies previamente pintadas + ambientes secos + condiciones estructurales en buen estado. La marca advierte específicamente que en zonas geográficas con alta frecuencia de lluvia el producto se puede deslavar por su naturaleza vinil-acrílica base agua.

Esta característica es relevante para audiencia mexicana considerando que agosto es históricamente uno de los meses con mayor precipitación en el país según registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero registrando actividad pluvial intensa durante esta temporada. Para proyectos en zonas con lluvia regular, Sherwin Williams recomienda:

Aplicar exclusivamente en interiores durante la temporada de lluvias.

durante la temporada de lluvias. Alternativamente, seleccionar productos específicos de la línea impermeabilizante Sherwin Williams (categoría distinta) para exteriores expuestos a intemperie.

de la línea impermeabilizante Sherwin Williams (categoría distinta) para exteriores expuestos a intemperie. Programar aplicación en exteriores exclusivamente durante los meses secos del año (noviembre a abril en la mayor parte del territorio mexicano).

exclusivamente durante los meses secos del año (noviembre a abril en la mayor parte del territorio mexicano). Verificar pronóstico meteorológico de al menos 72 horas sin lluvia previa a la aplicación para permitir el secado y curado completo del producto.

¿Cómo comprar en Costco y consideraciones de envío?

El producto se comercializa exclusivamente a través del canal online de Costco México con envío incluido en el precio por cubeta. El mínimo de compra requerido es de 4 cubetas para acceder a la promoción específica del 3 al 9 de agosto, condición estándar del retailer para categoría pinturas mayoristas. Antes de finalizar la compra, Costco recomienda verificar los códigos postales con cobertura de entrega para esta categoría específica, ya que la logística de pinturas puede tener restricciones regionales distintas al resto del catálogo Costco.

Para la compra en línea en Costco es necesario contar con membresía activa Costco vigente (Personal o Ejecutiva). El pago procede mediante los métodos habituales que la cadena habilita para socios: tarjeta de crédito, débito, transferencia SPEI y depósito bancario. El tiempo estimado de entrega oscila entre 5 y 12 días hábiles a partir de la confirmación del pedido dependiendo del código postal de destino.

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