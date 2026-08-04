MrBeast y los influencers que ganan más dinero en 2026; esta es la FORTUNA que reciben al año

MrBeast es uno de los influencers más famosos del mundo y, seguramente, has visto sus programas de concursos en los que regala millonadas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué MrBeast tiene tanto dinero o cuánto gana al año?

En adn Noticias, te vamos a contar quienes son los creadores de contenido que generan verdaderas fortunas al año. Por supuesto, MrBeast encabeza la lista.

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¿Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero?

MrBeast, es un creador de contenido cuyo nombre real es Jimmy Donaldson. Comenzó a crear contenido para YouTube en 2011 y, muy pronto, se convirtió en el youtuber más famoso del mundo. Además de que sus videos monetizan porque acumulan miles de millones de vistas, su fortuna también proviene de ingresos masivos por publicidad en esta red social.

Actualmente, MrBeast también gana cifras millonarias gracias a patrocinios de marcas y a sus propios negocios como Feastables y Beast Games, de los que seguramente eres fan.

De acuerdo con datos de Forbes, MrBeast gana una fortuna de 300 millones de dólares al año.

Top 5 influencers más ricos del mundo

Pero MrBeast no es el único que genera una fortuna estratosférica a través de las redes sociales. Al menos, existen otros cuatro influencers que tienen ganancias millonarias al año.

Dhar Mann : 65 millones de dólares al año

: 65 millones de dólares al año Steven Bartlett : 52 millones de dólares anuales

: 52 millones de dólares anuales Markiplier : 38 millones de dólares al año

: 38 millones de dólares al año Rhet & Link: 37 millones de dólares

En sexto lugar se encuentra la influencer Codie Sánchez, que gana una cifra de 31 millones de dólares al año. La creadora de contenido ha conquistado las redes sociales con su plataforma Contrarian Thinking, un medio y comunidad enfocado en la educación financiera.

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