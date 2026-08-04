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Frutas, verduras y carnes con descuentos imperdibles en el Martes de Frescura de Walmart

¿Quieres comprar el súper pero ahorrar dinero? En el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras y otros alimentos para que compres sin gastar de más.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que ahorres dinero al comprar el súper en el Martes de Frescura puedes comprar frutas, verduras y carne con descuento, ya sea en tienda física o en línea y aquí te compartimos la lista completa de promociones para que aproveches.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

Hoy 4 de agosto, los alimentos en oferta son:

  • Jitomate saladet: 16.00 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo
  • Manzana gala: 48.00 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 74.00 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
  • Lechuga italiana hidropónica: 39.00 pesos la pieza
  • Chile jalapeño: 25.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 34.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 48.00 pesos el kilo
  • Pepino: 24.00 pesos el kilo
  • Champiñón: 34.00 pesos los 225 gramos
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Tuna blanca: 39.90 pesos el kilo
  • Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo
  • Guanábana: 95.00 pesos el kilo
  • Granada roja: 66.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 42.00 pesos el kilo
  • Penca de plátano: 26.00 pesos

Carnes y mariscos en promoción

Algunas proteínas también tienen descuento:

  • Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos
  • Nuggets de pollo empanizados: 48.00 pesos los 500 gramos
  • Pechuga sin hueso: 170.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Carne molida de res: 242.00 pesos los 800 gramos
  • Milanesa de bola de res: 250.00 pesos los 800 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso: 174.00 pesos la pieza
  • Pollo entero fresco sin cortar: 37.00 pesos la pieza
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos

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