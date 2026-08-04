Frutas, verduras y carnes con descuentos imperdibles en el Martes de Frescura de Walmart

Para que ahorres dinero al comprar el súper en el Martes de Frescura puedes comprar frutas, verduras y carne con descuento, ya sea en tienda física o en línea y aquí te compartimos la lista completa de promociones para que aproveches.
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Frutas y verduras con descuento en Walmart
Hoy 4 de agosto, los alimentos en oferta son:
- Jitomate saladet: 16.00 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo
- Manzana gala: 48.00 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 74.00 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
- Lechuga italiana hidropónica: 39.00 pesos la pieza
- Chile jalapeño: 25.00 pesos el kilo
- Melón chino: 34.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 48.00 pesos el kilo
- Pepino: 24.00 pesos el kilo
- Champiñón: 34.00 pesos los 225 gramos
- Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
- Tuna blanca: 39.90 pesos el kilo
- Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo
- Guanábana: 95.00 pesos el kilo
- Granada roja: 66.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 42.00 pesos el kilo
- Penca de plátano: 26.00 pesos
Carnes y mariscos en promoción
Algunas proteínas también tienen descuento:
- Filete de tilapia: 109.00 pesos la charola con 900 gramos
- Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos
- Nuggets de pollo empanizados: 48.00 pesos los 500 gramos
- Pechuga sin hueso: 170.00 pesos la charola con 700 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos la charola con 800 gramos
- Carne molida de res: 242.00 pesos los 800 gramos
- Milanesa de bola de res: 250.00 pesos los 800 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga de pollo con hueso: 174.00 pesos la pieza
- Pollo entero fresco sin cortar: 37.00 pesos la pieza
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
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