Regresa un ícono FIFA a EA Sports FC 27: el detalle del tráiler que sorprende a los fanáticos

Electronic Arts publicó oficialmente el primer tráiler de EA Sports FC 27 el 23 de julio de 2026 con múltiples sorpresas para la comunidad de jugadores mexicanos. El detalle que más ha llamado la atención de los fanáticos veteranos es el regreso de Alex Hunter, el personaje ficticio protagonista del modo The Journey de la extinta saga FIFA (FIFA 17 + FIFA 18 + FIFA 19), que reaparece por primera vez en casi ocho años ahora en el rol de mentor dentro del nuevo modo mundo abierto The Grounds. Alex Hunter servirá como guía dentro del espacio social para nuevos jugadores y ofrecerá consejos junto a estrellas reales del fútbol mundial como Kylian Mbappé + Chloe Kelly + Paulo Dybala según confirmó el estudio oficial. La fecha de lanzamiento oficial quedó confirmada para el viernes 25 de septiembre de 2026.

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Quién es Alex Hunter y por qué sorprendió su regreso en EA Sports FC 27

Alex Hunter es un personaje ficticio interpretado por el actor británico Adetomiwa Edun que protagonizó el modo de juego The Journey en los videojuegos FIFA 17 (2016), FIFA 18 (2017) y FIFA 19 (2018). Se trata de un joven futbolista inglés nacido en 1999 (dentro del universo del videojuego) cuyo objetivo era continuar el legado de su abuelo Jim Hunter, una antigua leyenda del fútbol, mientras enfrentaba la fama, conflictos familiares y la presión del deporte de élite.

La historia de Alex Hunter en la saga FIFA:

Los inicios y ascenso a la élite (FIFA 17) : la historia comenzó con Alex a los 17 años superando pruebas de acceso en la Premier League, donde el jugador debía elegir su club y posición (habitualmente mediapunta o delantero). Tras consolidarse en el primer equipo, sufría una grave lesión de rodilla que lo dejaba fuera de gran parte de la campaña.

: la historia comenzó con Alex a los 17 años superando pruebas de acceso en la Premier League, donde el jugador debía elegir su club y posición (habitualmente mediapunta o delantero). Tras consolidarse en el primer equipo, sufría una grave lesión de rodilla que lo dejaba fuera de gran parte de la campaña. Aventura en la MLS (FIFA 18) : tras varios desacuerdos con la directiva, Alex se marchaba temporalmente a la MLS estadounidense para jugar en Los Angeles Galaxy antes de regresar a Europa.

: tras varios desacuerdos con la directiva, Alex se marchaba temporalmente a la MLS estadounidense para jugar en Los Angeles Galaxy antes de regresar a Europa. Consagración internacional (FIFA 19): gracias a su gran nivel, Hunter lograba volver a Europa y era fichado por grandes clubes, jugando tanto en la liga española como en la francesa. En su última etapa profesional, el mayor desafío era ganar la UEFA Champions League, además de forjar una relación con su media hermana menor Kim Hunter, quien también se convertía en futbolista profesional.

El regreso de Alex Hunter después de casi ocho años sin apariciones en la saga (última aparición en FIFA 19 en 2018) es interpretado por la comunidad global como una jugada nostálgica estratégica de EA Sports para capturar a la audiencia veterana que jugó The Journey durante los años 2016-2018. Los primeros detalles oficiales del tráiler muestran a Alex Hunter apareciendo dentro del modo The Grounds con nuevas mecánicas de exploración y mentoría, sin regresar a un modo historia lineal como en la trilogía FIFA original.

Deep Dives are on the way.



July: Gameplay & Career

August: Ultimate Team & The Grounds



Check out the latest coming to #FC27: https://t.co/b6LC6olbPQ pic.twitter.com/OmuP2jDYYn — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 23, 2026

Qué es The Grounds y cómo funciona el nuevo modo mundo abierto en FC 27

The Grounds es el nuevo espacio social de fútbol de EA Sports FC 27 que amplía la experiencia del modo Clubs con partidos rápidos y casuales además de competiciones de alto nivel. Es la primera experiencia de mundo abierto en la historia de EA Sports FC, inspirada en el éxito del modo social de NBA 2K de Take-Two Interactive.

Los jugadores podrán:

Explorar tres distritos inspirados en la cultura futbolística mundial.

inspirados en la cultura futbolística mundial. Personalizar y mejorar a su futbolista con nuevos outfits + boots + accesorios.

a su futbolista con nuevos outfits + boots + accesorios. Recibir consejos de mentores como Kylian Mbappé + Chloe Kelly + Paulo Dybala + Alex Hunter .

como Kylian Mbappé + Chloe Kelly + Paulo Dybala + . Participar en minijuegos : Drop Kick Targets, Balloon Ball y otras actividades sociales.

: Drop Kick Targets, Balloon Ball y otras actividades sociales. Encontrarse con Alex Hunter en las calles para “up your game” (mejorar habilidades).

para “up your game” (mejorar habilidades). Entrar a través de The Terrace como punto de acceso central para reunirse con amigos.

Adicionalmente confirmado: el personaje Ted Lasso (protagonista de la serie de Apple TV+ del mismo nombre) también regresa a EA Sports FC 27 con el equipo ficticio AFC Richmond, siguiendo su aparición previa en FIFA 23. El signo “Believe” característico de las temporadas anteriores de la serie aparece en el arte promocional del videojuego.

Todas las novedades confirmadas de EA Sports FC 27

Portadas oficiales:

Edición Estándar y Ultimate Edition : Kylian Mbappé (Real Madrid) como estrella principal por segundo año consecutivo — primera vez desde que EA cambió a la marca EA Sports FC tras perder la licencia FIFA.

: (Real Madrid) como estrella principal por segundo año consecutivo — primera vez desde que EA cambió a la marca EA Sports FC tras perder la licencia FIFA. Ultimate Edition Plus: Jude Bellingham (Real Madrid) aparece en la portada de la edición más completa.

Modo Carrera renovado:

Mercado de fichajes completamente renovado : el Modo Carrera de mánager contará con un mercado más rápido, inteligente y dinámico .

: el Modo Carrera de mánager contará con un mercado . Valores de jugadores dependen de factores múltiples : poder adquisitivo del club + potencial + valoración + estado de forma.

: poder adquisitivo del club + potencial + valoración + estado de forma. Nuevas tácticas de negociación: guerras de pujas y procesos de fichajes más ágiles.

Ultimate Team con nueva Galería:

The Gallery (nuevo nombre del Collection Book): permitirá crear y conservar el club soñado .

(nuevo nombre del Collection Book): permitirá . Colecciones de artículos de jugadores de diferentes clubes + ligas + países + campañas de FUT.

de jugadores de diferentes clubes + ligas + países + campañas de FUT. Recompensas por completar colecciones para aumentar el nivel de la Galería.

Dynamic OVR — Ratings dinámicos:

Los ratings de jugadores cambian en tiempo real según forma + moral + fitness + lesiones + adaptación táctica + rol + entorno.

según forma + moral + fitness + lesiones + adaptación táctica + rol + entorno. Innovación que refleja mejor las condiciones reales del fútbol profesional.

Mejoras en jugabilidad:

Saques de esquina dinámicos .

. Mayor inteligencia ofensiva .

. Defensa de la IA reequilibrada para ofrecer experiencia más centrada en el control del jugador.

para ofrecer experiencia más centrada en el control del jugador. Mejoras basadas en comentarios de la comunidad global.

EA Sports FC 27 Mbappé, portada de la nueva edición. (Electronic Arts)

Cuándo y cómo comprar EA Sports FC 27 en México

Fecha de lanzamiento oficial confirmada: viernes 25 de septiembre de 2026 para todas las plataformas — PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC (a través de EA App, Steam y Epic Games Store), además del mantenimiento sorpresivo de soporte para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch original.

Ediciones disponibles:

Edición Estándar con Kylian Mbappé en portada.

con Kylian Mbappé en portada. Ultimate Edition con Kylian Mbappé y acceso anticipado 7-8 días antes del lanzamiento estándar.

con Kylian Mbappé y acceso anticipado 7-8 días antes del lanzamiento estándar. Ultimate Edition Plus con Jude Bellingham en portada y contenidos premium adicionales.

Preventas activas en las siguientes tiendas oficiales para audiencia mexicana:

PlayStation Store México (store.playstation.com/es-mx).

(store.playstation.com/es-mx). Xbox Store México (xbox.com/es-mx).

(xbox.com/es-mx). Nintendo eShop México .

. Amazon México (amazon.com.mx) con formato físico y digital.

(amazon.com.mx) con formato físico y digital. Gameplanet México con preventas y bonos exclusivos.

con preventas y bonos exclusivos. Retailers masivos como Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Costco, Chedraui y Liverpool con formato físico + códigos digitales según campaña activa.

Es importante mencionar que EA Sports revelará más detalles sobre The Grounds + la participación específica de Alex Hunter + las mecánicas de Dynamic OVR en las próximas semanas previas al lanzamiento oficial del 25 de septiembre de 2026 a través del canal oficial de YouTube de EA Sports FC.

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