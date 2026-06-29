Android 17: ¿qué celulares lo reciben y cuándo llega al tuyo?

Google lanzó Android 17, la nueva versión de su sistema operativo móvil más utilizado en el mundo. La actualización trae novedades importantes en multitarea, gaming, privacidad y seguridad, entre las que destacan las burbujas flotantes (App Bubbles) para convertir cualquier aplicación en una ventana flotante, el modo gaming para celulares plegables (Foldable Gaming Mode) que transforma la pantalla inferior en un control tipo Nintendo DS, y la función Screen Reactions que graba simultáneamente la pantalla y la cámara frontal del celular. Por ahora, los únicos teléfonos que reciben Android 17 oficialmente son los Google Pixel, lo que ha llevado a usuarios mexicanos a preguntarse cuándo llegará la actualización a sus smartphones Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO, Honor o Vivo.
Para conocer el panorama completo del despliegue de Android 17 en el mercado mexicano, los editores de Xataka México —medio especializado en tecnología y consumo digital del grupo Webedia— elaboraron un análisis exhaustivo de qué celulares recibirán la actualización según cada fabricante, sus capas de personalización (One UI, HyperOS, ColorOS, OxygenOS, OriginOS, Hello UI) y los plazos esperados para 2026 y 2027. Desde 2025, los fabricantes están obligados a proporcionar actualizaciones a sus dispositivos durante al menos cinco años, según la política federal estadounidense que muchas marcas adoptan globalmente. Adicionalmente, marcas como Samsung y Honor han extendido sus compromisos hasta siete años de actualizaciones para sus modelos premium.
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Google Pixel: los primeros en recibir Android 17
Como es costumbre cada año, los Google Pixel son los primeros en recibir la nueva versión de Android. Gracias a la garantía de actualización extendida que ofrece Google (siete años para los modelos Pixel 8 en adelante), todos los dispositivos Pixel que recibieron Android 16 también dan el salto a Android 17. Estos son los modelos confirmados oficialmente por Google:
- Pixel 6, Pixel 6 Pro y Pixel 6a.
- Pixel 7, Pixel 7 Pro y Pixel 7a.
- Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel 8a.
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL y Pixel 9 Pro Fold.
- Pixel Fold.
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10a.
Samsung Galaxy: One UI 9 con Android 17 llegará con los plegables Galaxy Z
Samsung lanzará One UI 9, su capa de personalización basada en Android 17, junto con los nuevos modelos plegables Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8. Actualmente la marca tiene abierta la beta del sistema en Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur. Los modelos Galaxy que se actualizarán a Android 17 según el listado oficial Samsung son:
- Línea S: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra.
- Línea A: Galaxy A17, Galaxy A16, Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A35, Galaxy A55, Galaxy A54 y Galaxy A34.
- Línea M: Galaxy M54 y Galaxy M35.
- Línea Z plegable: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5.
Xiaomi: HyperOS 3.3 y HyperOS 4 traerán Android 17 a la marca china
Xiaomi actualizará a Android 17 bajo dos capas de personalización: HyperOS 3.3 para los modelos más recientes Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17 Pro, y HyperOS 4 para el resto de los dispositivos compatibles a finales de 2026. Estos son los modelos Xiaomi, Redmi y Poco que se espera actualicen a la nueva versión:
- Xiaomi flagship: Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T y 15T Pro.
- Xiaomi plegables: MIX Fold 3, MIX Fold 4, MIX Flip y MIX Flip 2.
- Redmi Note: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 4G y Redmi Note 14S.
- Redmi gama de entrada: Redmi 15, Redmi 15 4G y Redmi 15C.
- Poco F: Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra, Poco F8 Pro y Poco F8 Ultra.
- Poco M: Poco M7 (4G), Poco M7 Plus, Poco M7 Pro 5G, Poco M8 y Poco M8 Pro.
- Poco X: Poco X7, Poco X7 Pro, Poco X8 Pro (5G) y Poco X8 Pro Max.
OPPO y OnePlus: ColorOS 17 y OxygenOS apuestan por mejor rendimiento
OPPO apuesta por una mejor experiencia de uso en ColorOS 17, con optimización a bajo nivel de CPU, gestión de RAM más eficiente y animaciones sin caídas de frame. OnePlus sigue la misma estrategia con OxygenOS. Los modelos que recibirán Android 17 son:
- OPPO Find: Find X7, Find X7 Ultra, Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Ultra, Find X9, Find X9 Pro, Find X9 Ultra, Find N5 y Find N6.
- OPPO Reno: Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 14, Reno 14 Pro, Reno 13, Reno 13 Pro, Reno 13 F y Reno 13 FS.
- OPPO A: A5 5G, A5 5G Pro y A40.
- OnePlus flagship: OnePlus 11, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13T, OnePlus 15 y OnePlus 15R.
- OnePlus plegable: OnePlus Open.
- OnePlus Nord: Nord 4, Nord 5, Nord 6, Nord CE4, Nord CE4 Lite, Nord CE 5, Nord CE 6 y Nord CE 6 Lite.
Motorola: cuatro actualizaciones para algunos modelos Edge, Razr y G
Motorola abrió su programa beta de Android 17 para los modelos de las series Edge, Razr y G. A diferencia de otras marcas que ofrecen siete años de soporte, Motorola promete solo cuatro actualizaciones en algunos modelos, lo que reduce su lista de candidatos. Los modelos que recibirán Android 17 son:
- Motorola Edge: Edge 50 Ultra, Edge 2025, Edge 60, Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion, Edge 70, Edge 70 Fusion y Edge 70 Fusion+.
- Motorola Razr: Razr+ 2024, Razr+ 2025, Razr 50 Ultra y Razr 60 Ultra.
- Motorola G: Moto G57, Moto G57 Power, Moto G86 5G y Moto G86 Power 5G.
- Motorola Signature.
Honor, Nothing, Vivo y otras marcas: Magic OS, Nothing OS, OriginOS
Las marcas chinas y emergentes también confirmaron sus listados de compatibilidad para Android 17. Honor se caracteriza por ofrecer hasta siete años de actualizaciones en sus modelos flagship; por ahora el único dispositivo en programa beta es el Magic8 Pro. Vivo lanzará Android 17 bajo la capa OriginOS 7; los dispositivos beta son el X300 Pro y el iQOO 15. Nothing/CMF ofrece al menos tres actualizaciones importantes. Algunos de los modelos compatibles son:
- Honor: Honor 600, 600 Pro, Magic V6, Magic V5, 400, 400 Pro, 200, 200 Pro, 200 Lite, 200 Smart, Magic 6, Magic 6 Pro, Magic 7, Magic 7 Pro, Magic 7 Lite y Magic V Flip.
- Nothing y CMF: Nothing Phone (2), (2a), (2a) Plus, (3), (3a), (3a) Pro, (3a) Lite, (4a), (4a) Pro y CMF Phone 2 Pro.
- Vivo X: X300 Ultra, X300 FE, X300, X200 Ultra, X200 Pro, X200 FE, X200T, X200, X100 Pro y X100.
- Vivo V: V70 Elite, V70 FE, V70, V60, V60e, V60 Lite, V60 Lite 4G, V50, V50e, V50 Lite, V50 Lite 4G, V40 Pro y V40.
- Vivo plegable: X Fold 5 y X Fold 3 Pro.
- Vivo T y Y: T5 Pro, T4 Ultra, T4 Pro, T4, T4 Lite, T4x, T4R, Y400 Pro+, Y400 Pro, Y400 4G, Y400 y otros modelos Y de gama de entrada.
- iQOO: iQOO 15 Ultra, 15R, 13, 12 Pro, 12, Neo 10, Neo 10R, Neo 9 Pro y modelos Z de gama media.
Cuáles son las nuevas funciones más importantes de Android 17
Más allá del listado de compatibilidad, Xataka México destaca cinco novedades clave que llegarán con Android 17 a todos los celulares compatibles:
- App Bubbles (burbujas flotantes): permite convertir cualquier aplicación en una ventana flotante manteniendo presionado su icono, función especialmente útil para multitarea con WhatsApp, Telegram, Spotify, navegador o cualquier otra app.
- Foldable Gaming Mode: pensado para los dispositivos plegables, divide la pantalla para proyectar el juego en la parte superior y transformar la parte inferior en un gamepad personalizable que recuerda a la consola Nintendo DS.
- Screen Reactions: función pensada para creadores de contenido y streamers, graba la pantalla y la cámara frontal del celular de manera simultánea para producir videos tutorial o reacción sin necesidad de apps externas.
- Permisos de ubicación de un solo uso y selector de contactos: refuerzos clave para la privacidad del usuario que permiten compartir ubicación o contactos específicos sin dar acceso a toda la agenda.
- Find Hub mejorado y límites de consumo de RAM: la app Find Hub ahora exige verificación facial o dactilar para marcar un teléfono como perdido y bloquea los intentos rápidos de adivinar el PIN. Adicionalmente, Android 17 impone límites de consumo de RAM a aplicaciones pesadas o mal optimizadas para evitar que consuman batería innecesariamente.
Cuándo llegará Android 17 a tu celular
Aunque Google Pixel ya recibe Android 17 oficialmente, el resto de las marcas comenzará el despliegue de la actualización entre el segundo semestre de 2026 y el primer trimestre de 2027, según los plazos confirmados por cada fabricante en sus respectivos comunicados oficiales. Los modelos flagship 2025-2026 son los que primero recibirán la actualización; los modelos de gama media y de entrada llegarán a Android 17 posteriormente, con plazos que pueden extenderse hasta finales de 2027 o principios de 2028.
Para conocer el plazo exacto en cada modelo, conviene consultar el sitio oficial de soporte de cada marca: samsung.com/mx/support para Samsung Galaxy, mi.com/mx para Xiaomi, Redmi y Poco, motorola.com/mx para Motorola, oppo.com/mx para OPPO, oneplus.com para OnePlus, hihonor.com/mx para Honor y vivo.com/mx para Vivo. La app Find My Device y la sección Configuración > Sistema > Actualización de software del celular también muestran cuándo está disponible la nueva versión para descarga directa.
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