Walmart remata la estación Tayga para ejercitar glúteos y piernas, ideal para entrenamiento focalizado en casa

La Estación Hip Thrust Tayga para Ejercitar Glúteos —máquina de peso libre de la marca mexicana Tayga con estructura de acero calibre 12, capacidad de carga hasta 180 kilogramos en el banco y 300 kilogramos en el área de discos y diseño ergonómico para entrenamiento focalizado de glúteos— pasó de $20,120 a $12,069 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $8,051 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 40 por ciento, uno de los porcentajes más altos del segmento equipos de gimnasio hogar del retail mexicano actual.

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Walmart habilita el financiamiento a hasta 12 meses sin intereses de $1,005.75 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece la máquina Hip Thrust Tayga de Walmart

La Estación Hip Thrust Tayga es una de las propuestas más completas del catálogo de equipos de gimnasio hogar profesional de Walmart y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta mexicana.

Estacion para ejercitar gluteos Tayga en Walmart (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Tayga México para la Estación Hip Thrust:

Estructura y materiales premium:

Marca: Tayga (fabricante mexicano especializado en equipos gimnasio comercial y hogar profesional).

(fabricante mexicano especializado en equipos gimnasio comercial y hogar profesional). Ejercicio principal: Hip Thrust — ejercicio popular para fortalecer glúteos, desarrollar cadena posterior y mejorar fuerza del tren inferior.

— ejercicio popular para fortalecer glúteos, desarrollar cadena posterior y mejorar fuerza del tren inferior. Estructura: acero perfil 2″ x 1″ calibre 12 — construcción robusta para uso comercial intensivo.

— construcción robusta para uso comercial intensivo. Bujes de latón y sistema de rodamientos para desempeño fluido y duradero.

para desempeño fluido y duradero. Color: negro mate con detalles amarillos característicos de la marca Tayga.

negro mate con detalles amarillos característicos de la marca Tayga. Peso del producto: 65 kilogramos + peso con caja aproximado 72 kilogramos.

65 kilogramos + peso con caja aproximado 72 kilogramos. Dimensiones: 151 cm largo x 88 cm ancho x 153 cm alto.

Sistema de seguridad y ergonomía:

Agarre con acabado moleteado antideslizante para máxima estabilidad durante el ejercicio.

para máxima estabilidad durante el ejercicio. Cinturón de seguridad con correa ajustable para fijar la pelvis en posición óptima durante el hip thrust.

para fijar la pelvis en posición óptima durante el hip thrust. Respaldos tapizados de espuma con piel sintética para comodidad en sesiones prolongadas.

para comodidad en sesiones prolongadas. Diseño ergonómico y multifuncional que se adapta a diferentes alturas de usuario.

que se adapta a diferentes alturas de usuario. Estructura sólida y estable validada para uso comercial en gimnasios profesionales.

Capacidad de carga premium:

Soporta hasta 180 kilogramos en el banco (peso del usuario).

(peso del usuario). Soporta hasta 300 kilogramos en el área de discos — capacidad profesional para audiencia con entrenamiento avanzado.

— capacidad profesional para audiencia con entrenamiento avanzado. Sistema de rodamientos garantiza movimiento suave y controlado incluso con cargas máximas.

garantiza movimiento suave y controlado incluso con cargas máximas. Compatible con discos olímpicos estándar (los discos no están incluidos y deben adquirirse por separado).

Beneficios del entrenamiento Hip Thrust:

Aislamiento de glúteos: el ejercicio hip thrust en máquina permite activar específicamente el músculo glúteo mayor (el más grande del cuerpo) sin comprometer la zona lumbar.

el ejercicio hip thrust en máquina permite activar específicamente el músculo glúteo mayor (el más grande del cuerpo) sin comprometer la zona lumbar. Progresión medible y segura: posibilidad de aumentar peso gradualmente semana a semana con discos olímpicos.

posibilidad de aumentar peso gradualmente semana a semana con discos olímpicos. Fortalecimiento del tren inferior completo: trabaja glúteos + isquiotibiales + core.

trabaja glúteos + isquiotibiales + core. Mejora estética postural: desarrolla el músculo más grande del cuerpo con impacto visual notorio.

desarrolla el músculo más grande del cuerpo con impacto visual notorio. Recomendado por especialistas en fisioterapia para rehabilitación de audiencia con problemas de columna vertebral.

Ideal para:

Audiencia adulta 40+ años que quiere tonificar y fortalecer glúteos sin ir al gimnasio.

que quiere tonificar y fortalecer glúteos sin ir al gimnasio. Adultos con rutinas de fitness avanzadas que buscan replicar entrenamiento comercial en casa.

que buscan replicar entrenamiento comercial en casa. Audiencia con presupuesto medio-alto ($12,000-$20,000 pesos) buscando calidad Tayga profesional.

($12,000-$20,000 pesos) buscando calidad Tayga profesional. Rehabilitación con recomendación médica para audiencia con problemas de columna o dolor lumbar.

para audiencia con problemas de columna o dolor lumbar. Audiencia femenina 30-55 años interesada en tonificación específica del tren inferior.

interesada en tonificación específica del tren inferior. Ejercicio focalizado en casa para audiencia sin tiempo para asistir a gimnasio comercial.

Forma de envío en Walmart y garantía de Tayga

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial Tayga México que cubre defectos de fabricación de la estructura de acero calibre 12, el sistema de rodamientos, los respaldos tapizados y los componentes de seguridad. Es importante mencionar que los discos olímpicos no están incluidos con el equipo y deben adquirirse por separado si la audiencia planea entrenar con carga adicional. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido ensamblado y conserve el empaque original.

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