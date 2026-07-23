Samsung revela gafas inteligentes Galaxy: cuentan con cámara, IA y hasta 9 horas de batería

Samsung presentó sus primeras gafas inteligentes Galaxy durante su magno evento Galaxy Unpacked 2026 en Londres; un nuevo dispositivo desarrollado junto con las marcas Gentle Monster y Warby Parker, que busca convertirse en una extensión natural del ecosistema Galaxy, ademá de competir en un marcado cada vez más dispitado.

La compañía reveló dos dieseños de sus gafas inteligentes, uno con estética minimalista en color negro y otro con una línea superior elevada en tono marrón, amdas pensadas para ser utilizadas durante todo el día sin parecer un gadget tecnológico tradicional.

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Unveiling Gentle Monster’s second design from the upcoming intelligent eyewear collection, designed in partnership with @google and @samsungmobile.

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Featuring Alex Consani, Anok Yai, Hing, and Bobby.

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Gentle Monster’s intelligent eyewear introduces an effortless AI experience… pic.twitter.com/o1uLIUHAAf — GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) July 22, 2026





¿Qué ofrecen las gafas inteligentes de Samsung?

Las nuevas gafas inteligentes de Samsung incorporan una cámara, controles táctiles, conectividad con tu Smartphone y el procesador Snapdragon AR1 Gen 1, diesñado especificamente para experiencias de realidad aumentada, además de weareables.

Además, Samsung asegura autonomía de hasta 9 horas de batería con una sola carga, mientras que su estuche permite cargas adicionales.

Unveiled today at #GalaxyUnpacked: our second Intelligent Eyewear frame, made with @Google and @Samsung. A bestselling silhouette with a lot more built in. Coming this fall. pic.twitter.com/lTcyDfUp31 — Warby Parker (@WarbyParker) July 22, 2026





Gemini: protagonista de las gafas inteligentes de Samsung

Uno de los elementos mas importantes de estas nuevas gafas inteligentes es su integración con Gemini, la Inteligencia Artificial de Google. A travéz de comandos de voz, los usuarios podrán hacer preguntas, tarducir conversaciones en tiempo real, además de resumir mensajes largos, obtener rutas y hasta recibir ayuda contextual acerca de lo que ven las gafas.

Cabe señalar que su cámara también funciona como interfaz para que Gemini explique tareas o proporcione información visual al instante.

Samsung acaba de aventarse uno de los Galaxy Unpacked más grandes de los últimos años🤩



Presentó los nuevos Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8, Galaxy Watch 9 Watch Ultra 2 y Galaxy Glasses👓🔥



👀 Ojo con este cambio: los Fold ahora arrancan desde 512 GB, así que adiós a… pic.twitter.com/iFbGvmoicO — Carlos Vassan (@Carlos_Vassan) July 22, 2026

Características de la gafas inteligentes Galaxy de Samsung





Las gafas inteligentes Galaxy te dan acceso instantáneo a Gemini con solo decir “Hola Gemini” o tocar la montura, además de que permiten hacer preguntas acerca de lo que ves; además de que puedes:

Navegar

Gestionar llamadas y mensajes

Capturar imágenes

Traducir

Acceder a aplicaciones y realizar tareas cotidianas.

Todo lo anterior sin la necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, además de que se sincronizan con teléfonos Android e iOS.

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