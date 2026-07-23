Walmart rebaja combo de 2 creatinas de 450gr con Shaker de regalo para adultos

El Combo 2 Creatinas Birdman Performance Series de 450 gramos con Shaker de regalo —pack de la marca mexicana Birdman con dos latas de creatina monohidratada de alta pureza y botella shaker antifugas incluida— pasó de $999 a $899 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $100 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 10 por ciento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Walmart ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el combo de creatinas Birdman de Walmart

El Combo 2 Creatinas Birdman Performance Series 450g con Shaker es una de las propuestas más completas del catálogo de suplementación deportiva accesible de Walmart y se posiciona como pack ideal para audiencia adulta mexicana que quiere iniciar o mantener suplementación con creatina para complementar su rutina de ejercicio en casa o gimnasio, con la ventaja de contar con stock para aproximadamente 6 meses de uso continuo (a razón de una porción diaria de 5 gramos) más shaker antifugas de regalo para preparación práctica de la bebida.

Combo 2 Creatinas en Walmart Ahorro de $100 sobre el valor original. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Birdman México para el modelo Performance Series 450g:

Composición del combo:

Marca: Birdman (marca mexicana especializada en suplementos deportivos veganos y naturales).

(marca mexicana especializada en suplementos deportivos veganos y naturales). Contenido del combo: 2 latas de creatina monohidratada Performance Series de 450 gramos cada una (900 gramos totales).

(900 gramos totales). Shaker Birdman incluido: botella antifugas diseñada para mezclar el suplemento con agua o cualquier bebida sin derrames — ideal para gimnasio, oficina o transporte.

botella antifugas diseñada para mezclar el suplemento con agua o cualquier bebida sin derrames — ideal para gimnasio, oficina o transporte. Porciones por combo: 180 servicios totales (90 servicios por lata a 5 gramos cada porción).

(90 servicios por lata a 5 gramos cada porción). Duración estimada: aproximadamente 6 meses de uso continuo con dosis diaria de 5 gramos.

Ingredientes y calidad:

Creatina Monohidratada: de alta pureza micronizada para máxima absorción.

de alta pureza micronizada para máxima absorción. 100 por ciento vegana y vegetariana: apta para audiencia con dietas vegetales.

apta para audiencia con dietas vegetales. Libre de saborizantes y endulzantes artificiales: se puede agregar a cualquier bebida sin cambiar su sabor.

se puede agregar a cualquier bebida sin cambiar su sabor. Sin lácteos, sin soya, sin gluten: apta para audiencia con intolerancias alimentarias comunes.

apta para audiencia con intolerancias alimentarias comunes. Sin ingredientes animales: producción ética y natural.

Beneficios para audiencia adulta:

Aumento de fuerza y resistencia durante entrenamientos de intensidad moderada a alta.

durante entrenamientos de intensidad moderada a alta. Mejora del rendimiento en ejercicios de fuerza + hipertrofia + resistencia.

en ejercicios de fuerza + hipertrofia + resistencia. Recuperación muscular más rápida después del entrenamiento.

después del entrenamiento. Complemento ideal para audiencia adulta activa con rutinas de gimnasio, funcional, running, ciclismo o cualquier deporte de fuerza.

con rutinas de gimnasio, funcional, running, ciclismo o cualquier deporte de fuerza. Recomendado por el fabricante para adultos con actividad física regular.

Modo de uso:

Dosis diaria recomendada: 3 a 5 gramos (una cucharada rasa) sin necesidad de fase de carga.

(una cucharada rasa) sin necesidad de fase de carga. Momento de consumo: antes o después del entrenamiento, según preferencia individual.

antes o después del entrenamiento, según preferencia individual. Preparación: mezclar en agua, jugo, licuado o smoothie con el shaker Birdman incluido.

mezclar en agua, jugo, licuado o smoothie con el shaker Birdman incluido. Uso continuado: para resultados óptimos según la marca, mantener consumo diario constante.

Forma de envío en Walmart y garantía de Birdman

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El combo incluye la garantía oficial Birdman México que cubre defectos de fábrica en la calidad del producto y del shaker. Es importante mencionar que los productos consumibles como suplementos alimenticios no son elegibles para devolución una vez abiertos, por lo que conviene verificar el estado del empaque al momento de recibir el pack.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.