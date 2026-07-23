“Yo no lo quise agarrar”: La frase en el careo con Diego Santoy que generó dudas sobre la inocencia de Érika Peña Coss en el Caso Cumbres

Diego Santoy y Érika Peña Coss fueron una pareja que protagonizó el terrible Caso Cumbres, que ocurrió en 2006. En ese entonces, Santoy, de 21 años de edad, fue detenido por haber cometido el doble homicidio de los hermanitos menores de su exnovia.

Aunque el caso Cumbres se cerró luego de que condenaron a Diego Santoy a 71 años de prisión acusado de haber sido el autor intelectual del doble infanticidio, durante el proceso se llevó a cabo un careo entre los exnovios que sembró dudas, entre los internautas, acerca de la inocencia de Erika Peña Coss. Sobre todo, por una frase que desconcertó incluso a expertos: “Yo no lo quise agarrar”. Te contamos los detalles del caso.

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¿Cómo se conocieron Diego Santoy y Érika Peña Coss?

Diego Santoy y Érika Peña Coss se conocieron en 2004 en una fiesta, cuando ella tenía 15 años y él 19. De inmediato, ambos iniciaron un noviazgo, que según testimonios de amigos, estuvo siempre marcado por constantes discusiones, celos y agresiones.

De acuerdo con lo que declaró Érika tras los asesinatos de sus hermanos, Diego Santoy se había vuelto cada vez más agresivo y posesivo por lo que ella decidió terminar la relación.

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Según el testimonio de Érika Peña Coss, la noche del 2 de marzo de 2006, su exnovio Diego Santoy había entrado a su casa a hurtadillas, para pedirle que retomaran la relación y, tras la negativa de la joven, Santoy había perdido el control y terminó cometiendo el asesinato de Erick y María Fernanda, de tan solo siete y tres años de edad.

Además, Santoy hirió a Érika Peña Coss en la garganta con un cuchillo. Después, habría amagado a la empleada doméstica de la familia Peña Coss, a quien además secuestró en la cajuela de su auto, supuestamente, para alejarla de la escena del crimen. Más tarde, la liberó y le dio dinero para que se fuera a su casa.

Caso Cumbres: ¿Qué dijo Érika Peña Coss en el careo con Diego Santoy?

Tras la detención de Diego Santoy, se llevó a cabo un careo con Érika Peña Coss, su hermana menor Azura Peña Coss, y con la madre de ambas, Teresa Coss. En dichos careos, Diego Santoy sostuvo que la culpable de los asesinatos de los dos menores era la misma Érika. Santoy relató que la misma Erika le había pedido que cometiera los crímenes como una prueba de amor, luego de enterarse que él había mantenido una relación sentimental con Teresa Coss.

“Te metiste a mi casa a matarme, a matar a mi familia”, le gritó Erika a Santoy durante el careo. A lo que él respondió: “No, tú mataste a tu familia y ahora me quieres echar la culpa a mí”.

Aunque muchos internautas y expertos en lenguaje no verbal y criminalística señalaron que el comportamiento de Erika Peña Coss era extraño, hubo una frase que en verdad llamó la atención en redes sociales y que sigue despertando dudas acerca de la inocencia de Erika Peña Coss.

En un momento del careo, Diego Santoy le dice: “En un momento yo te di el cuchillo, ¿no? Te lo pasé en la mano. A lo que Érika responde: "No, yo no lo quise agarrar, porque yo no soy capaz de matar a nadie”.

¿Es inocente Érika Peña Coss?

Tras los careos, Diego Santoy Riveroll fue encontrado culpable del doble infanticidio cometido en la colonia Cumbres, de Monterrey, Nuevo Léon. Mientras él recibió una condena de 71 años, 7 meses y 27 días de prisión, las autoridades señalaron que no encontraron elementos suficientes para proceder legalmente contra la joven, por lo que Érika permaneció en libertad.

Erika Peña Coss siguió su vida alejada de la vida pública; sin embargo, en 2014 se viralizaron fotos de su lujosa boda privada con el empresario Mike Otto.

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