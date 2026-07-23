Balacera en calles de Coyoacán deja una persona muerta

Una persona murió tras una balacera ocurrida en calles de Coyoacán. Sujetos dispararon en al menos siete ocasiones a su víctima.

Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Úrsula Coapa, después de que los atacantes armados se dirigieran a él y le dispararan en varias ocasiones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX la agresión directa se llevó a cabo específicamente en la avenida Circuito Azteca y San Benjamín; además señalaron que de acuerdo con el análisis de las cámaras de videovigilancia, los agresores portaban una mochila de repartidor por aplicación.

Los reportes señalan que la víctima estaba al interior de una carpa cuando fue atacado con disparos de arma de fuego.

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