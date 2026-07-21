10 tips de la NASA para fotografiar la Luna de Ciervo con tu celular el 29 de julio

El 29 de julio de 2026, la Luna llena de julio, conocida como Luna de Ciervo, alcanzará su fase máxima, una buena ocasión para intentar capturar una gran fotografía del satélite. Para lograrlo, la NASA compartió una serie de consejos pensados tanto para los observadores con cámaras profesionales como para quienes solo cuentan con un celular.

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¿Cuáles son los 10 tips de la NASA para fotografiar la Luna?

A traés de su sitio web oficial, la NASA reveló varios tips. El primero de ellos consiste en planificar con anticipación la fotografía: no hay nada de malo en tomar una foto espontánea, dice la agencia espacial, pero para aumentar las probabilidades de lograr una imagen memorable conviene buscar un buen lugar durante el día, practicar con antelación el uso de los controles de la cámara y darse tiempo de sobra para prepararse. Bill Ingalls, fotógrafo veterano de la NASA con más de 25 años de experiencia, sostiene: “Yo utilizo Google Maps y otras aplicaciones, incluso una brújula, para planificar el lugar desde donde puedo obtener el ángulo correcto en el momento adecuado”.

El segundo consejo es aprender dónde y cuándo buscar la Luna, es decir, conocer a qué hora sale y se pone en un día determinado, y en qué fase se encuentra.

El tercer consejo es incluir personas u objetos en la foto. Según Ingalls, el error común es fotografiar la Luna sola, sin referencia a nada más: “En lugar de eso, piensa en cómo hacer que la imagen sea creativa; eso significa relacionarla a algún objeto que esté en tierra". Monumentos, árboles, montañas, farolas o nubes pueden añadir interés visual a la imagen.

Luna de Ciervo Una superluna vista desde el Capitolio de Estados Unidos en 2014. La agencia espacial sugiere incluir personas u objetos en la foto, ya que solo la Luna sin referencia puede resultar poco memorable. (NASA/Bill Ingalls)

El cuarto tip es usar un trípode siempre que sea posible, ya que minimizar el movimiento de la cámara ayuda a lograr imágenes más nítidas. El temporizador automático o un cable disparador del obturador eliminan sacudidas al presionar el botón; si la cámara tiene wifi, también se puede activar el obturador desde un dispositivo móvil.

El quinto consejo es ajustar la configuración de la cámara para luz de día, ya que la luz de la Luna es en realidad luz solar reflejada. Por eso conviene ajustar el balance de blancos para condiciones diurnas y probar con una velocidad de obturación rápida y una apertura más pequeña.

El sexto tip es acercar el enfoque: la Luna suele verse más grande a simple vista que en fotografías, por lo que conviene acercarse tanto como lo permita el equipo, especialmente si se usa la cámara de un celular. El siguiente consejo es inspirarse en otros fotógrafos de la Luna.

El octavo tip de la NASA para fotografiar al astro es más bien una propuesta: convertir la sesión de fotos en una actividad familiar. Ingalls sugiere: “Creo que sería muy divertido hacer esto con los niños, aunque nada más sea para que lo presencien y hablen sobre lo que está sucediendo”.

El noveno consejo es experimentar. Dado que la Luna también es visible de día, vale la pena intentar fotografiarla en distintas fases de la jornada, por ejemplo.

El décimo y último tip consiste en simplemente practicar, ya que la mejor manera de prepararse para la foto perfecta es con experiencia práctica y experimentación constante.

Luna Una luna creciente se eleva sobre una cumbre en las montañas Wasatch, Utah. La NASA propone fotografiar al satélite terrestre en diferentes fases y momentos del día. (NASA/Bill Dunford)

¿Cuándo será exactamente la Luna de Ciervo y por qué tiene ese nombre?

La Luna de Ciervo brillará con mayor intensidad el miércoles 29 de julio de 2026, a las 8:36 a.m., hora de México. No obstante, será observable durante toda la noche del 28 al 29.

El nombre "Luna de Ciervo" proviene de una tradición originaria de Norteamérica: durante julio, los ciervos machos comienzan a desarrollar una nueva cornamenta, que crece rápidamente y permanece cubierta por una capa de piel aterciopelada antes de endurecerse. Al coincidir este proceso con la luna llena del mes, distintas comunidades identificaron este plenilunio con ese nombre.

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